Бывший тайфун "Бави", который недавно прошел по восточному Китаю, смещается в сторону российских регионов. По прогнозам Гидрометцентра, циклон выйдет в акваторию Японского моря, что изменит погоду на Дальнем Востоке.
Сильнее всего удар придется на Приморье и Хабаровский край. Здесь ожидают проливные дожди и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Ливни также пройдут в Еврейской автономной области и восточных районах Амурской области.
"Ожидается выход бывшего тайфуна "Бави" на акваторию Японского моря", — сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
|Регион
|Прогноз
|Приморье, Хабаровский край
|Сильные дожди, ветер до 15-20 м/с
|ЕАО, восточная часть Амурской области
|Ливни
Для приморских территорий и портовой инфраструктуры такие погодные условия обычно означают осложнение навигации и риск локальных подтоплений в низинах. В Хабаровском крае и Амурской области обильные осадки могут повлиять на состояние региональных дорог и логистику в восточных районах.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.