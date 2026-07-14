После Китая очередь дошла до России: бывший тайфун «Бави» меняет погоду сразу в нескольких регионах

Бывший тайфун "Бави", который недавно прошел по восточному Китаю, смещается в сторону российских регионов. По прогнозам Гидрометцентра, циклон выйдет в акваторию Японского моря, что изменит погоду на Дальнем Востоке.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тайфун

Сильнее всего удар придется на Приморье и Хабаровский край. Здесь ожидают проливные дожди и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Ливни также пройдут в Еврейской автономной области и восточных районах Амурской области.

"Ожидается выход бывшего тайфуна "Бави" на акваторию Японского моря", — сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Регион Прогноз Приморье, Хабаровский край Сильные дожди, ветер до 15-20 м/с ЕАО, восточная часть Амурской области Ливни

Для приморских территорий и портовой инфраструктуры такие погодные условия обычно означают осложнение навигации и риск локальных подтоплений в низинах. В Хабаровском крае и Амурской области обильные осадки могут повлиять на состояние региональных дорог и логистику в восточных районах.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев