Городской пляж оказался в центре скандала: проверка в Таганроге определила истинный статус воды

Власти Таганрога опровергли информацию о разливе нефтепродуктов в акватории залива. Слухи о "черной мазутной полосе" на побережье, распространившиеся в социальных сетях, не подтвердились после детальной проверки береговой линии.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таганрог

Маршрут инспекции

Комиссия, в которую вошли сотрудники муниципальной охраны окружающей среды и инспекторы Нижнедонского отдела рыбоохраны, прошла пешком участок от Некрасовского переулка до территории бывшего рыбзавода. Под особый контроль взяли городские пляжи — там следов ГСМ или специфического запаха также не обнаружили.

Глава города Светлана Камбулова сообщила, что мониторинг побережья продолжается в профилактическом режиме. По ее словам, ситуация остается стабильной, а горожанам стоит доверять только официальным сводкам профильных ведомств, а не анонимным публикациям с фотографиями без привязки к дате и месту.

Экологическая обстановка

Отсутствие нефтяной пленки подтвердили визуальные осмотры зеркала воды. На песке и прибрежных камнях не найдено характерных вязких отложений, которые неизбежно остаются при утечках мазута или дизельного топлива. Признаков гибели биоресурсов, в частности рыбы, на обследованном участке нет.

Объект проверки Результат осмотра Поверхность воды Нефтяные пятна и радужная пленка отсутствуют Береговая зона Следов мазута и погибшей рыбы не выявлено Городские пляжи Нарушений санитарных и экологических норм нет

Мнения специалистов

"В условиях замкнутого бассейна залива любое серьезное загрязнение нефтепродуктами привело бы к массовому мору рыбы и птиц из-за нехватки кислорода. Раз таких признаков нет, вероятно, за мазут приняли естественное скопление гниющих водорослей, которые после шторма часто образуют темные полосы на песке", — констатировал эколог Игорь Степанов.

Для Таганрогского залива характерны сезонные изменения цвета воды, вызванные цветением водорослей или поднятием ила со дна при резкой смене ветра. Это часто становится причиной ложных тревог среди местных жителей, не знакомых с гидрологическими особенностями мелководного Азова.

"Любой выброс на берег подозрительных веществ требует немедленного выезда лаборатории для забора проб. Даже если визуально вода чиста, важно исключить скрытые риски для донных обитателей, так как тяжелые фракции нефтепродуктов могут оседать на грунт", — разъяснила эксперт по природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если увидел пятна на воде?

Необходимо зафиксировать место на фото с привязкой к ориентирам и позвонить в службу 112 или в региональный отдел Росприроднадзора.

Мог ли мазут быстро раствориться?

Нет, тяжелые нефтепродукты не растворяются в воде мгновенно. Они образуют пленку или комки, которые прибивает к берегу ветром.

Почему жители принимают ил за нефть?

При разложении органики и донных отложений выделяются газы и образуется черная масса, внешне напоминающая мазут, но не имеющая химического запаха.

Будут ли проводить дополнительные анализы?

Администрация города подтвердила, что профилактический мониторинг береговой линии продолжается в плановом режиме.

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