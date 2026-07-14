Забайкалье осталось за бортом: упрощение процедур в Госдуме не решит проблему местных цен

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о масштабном упрощении госзакупок. Документ предлагает ускорить процедуры для регионов и расширить возможности малого и среднего бизнеса (МСБ). Инициатива направлена на снижение бюрократии, но для территорий с удаленной логистикой и высокой себестоимостью продукции, таких как Забайкалье, вопрос остается не только в правилах, но и в конкурентоспособности.

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Основные изменения в 44-ФЗ

Законопроект вносит правки в закон о контрактной системе, чтобы сократить сроки закупок и облегчить доступ к контрактам для небольших компаний. Порог электронного запроса котировок — самого быстрого способа закупки — предлагают поднять до 20 млн рублей. Эта норма будет действовать до конца 2027 года.

Для компаний малого бизнеса лимит начальной максимальной цены контракта хотят увеличить с 20 до 30 млн рублей. Также документ предусматривает гибкость при исполнении обязательств: разрешается заменять товар на аналогичный по характеристикам и менять страну происхождения, если соблюдаются меры защиты российского производства.

Параметр Было Станет Лимит запроса котировок Ниже 20 млн руб. До 20 млн руб. Порог контракта для МСБ 20 млн руб. 30 млн руб. Корректировка цены/объема Жесткие рамки До 10% (при неопределенном объеме)

Дополнительно Минфин получит право давать официальные разъяснения по нормам 44-ФЗ, чтобы исключить разные трактовки закона на местах. Закупка у единственного поставщика для сельских населенных пунктов будет сохранена.

Проблемы местных производителей

На примере Забайкальского края видно, что упрощение процедур не всегда решает проблему доступа к рынку. Местные предприниматели годами проигрывают федеральным поставщикам, которые за счет масштабов производства могут предлагать более низкую цену.

"В основном работаем по 44-ФЗ о закупках. Конечно же, выигрывают те, кто предлагает наименьшую цену. Бывает так, что это поставщики и не из субъекта", — отмечала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова.

В регионе пытались найти способы направить госзаказы на закупку местных овощей и мяса для больниц и детских садов, но системного решения не нашли. Даже введение особого режима закупок без торгов в 2022 году не изменило ситуацию принципиально. Согласно данным Забайкальской ТПП за 2018 год, МСБ участвовал лишь в 10% торгов. Предприниматели указывают на сложности с обеспечением заявок и ценовое давление крупных игроков.

Как это повлияет на регионы

Для территорий, где значительная часть бюджета уходит на госзакупки, новые нормы могут ускорить решение текущих задач. Повышение порога котировок до 20 млн рублей позволит быстрее закупать лекарства, организовывать школьное питание и проводить срочный ремонт дорог.

Однако расширение лимитов для малого бизнеса до 30 млн рублей может остаться формальностью. Если местный производитель имеет более высокую себестоимость из-за логистики или малых объемов, он продолжит проигрывать федеральному поставщику даже в упрощенном режиме. Проблема лежит в плоскости региональной экономики, а не только в бюрократических барьерах.

Кроме того, упрощение контроля при закупках создает риски злоупотреблений. Таким образом, законопроект облегчает техническую сторону процесса, но не решает вопрос экономической жизнеспособности местных производителей в конкурентной борьбе с крупным бизнесом.