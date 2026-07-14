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Поездки в город стали роскошью: жителей Экодолья ждет серьезный пересмотр транспортных трат

Россия » Поволжье » Оренбург

Жителей пригородного поселка Экодолье под Оренбургом ждет неприятное обновление семейного бюджета. Перевозчик "Орентрансгрупп" объявил о резком скачке цен на маршруте № 155А. Новые расценки вступят в силу уже 19 июля, превращая ежедневные поездки на работу в ощутимую статью расходов.

Автобус в поле
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Автобус в поле

Дорога в город: сколько стоит выезд

Транспортная логистика прицельно бьет по кошельку тех, кто привязан к областному центру. Путь от Экодолья до оренбургского автовокзала теперь оценен в 100 рублей. Если нужно выйти раньше, например, в 23-м микрорайоне, придется отдать 85 рублей. Короткие перебежки от автовокзала до улицы 60 лет Октября или передвижение внутри самого поселка обойдутся в 45 рублей.

"Рост стоимости проезда на пригородных направлениях часто связан с повышением эксплуатационных затрат и стоимости ГСМ, однако для жителей, работающих в городе, это выливается в серьезную финансовую нагрузку. При ежедневных поездках туда-обратно расходы на транспорт могут "съедать" значительную часть семейного дохода, сопоставимую с платежами по кредитам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сравнение старых и новых условий

Решение перевозчика выглядит как попытка догнать инфляцию, но для пассажиров это превращается в вынужденную переплату. Регулярные рейсы становятся роскошью, учитывая отсутствие альтернативных бюджетных вариантов для жителей удаленных микрорайонов.

Направление Новая цена (руб.)
Экодолье — Автовокзал 100
Экодолье — 23-й микрорайон 85
Внутри поселка / Частичный маршрут 45

"Частные перевозчики на нерегулируемых тарифах вольны сами устанавливать цену, исходя из рентабельности. Но резкие скачки без встречного улучшения качества автопарка всегда вызывают шквал жалоб в контролирующие органы. Жителям стоит проверить, соблюдена ли процедура уведомления местных властей о повышении", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

С какого числа вводится новый тариф?

Изменения вступают в силу с 19 июля на маршруте № 155А.

Во сколько обойдется дорога до Оренбурга и обратно в месяц?

При стандартной пятидневке только на проезд до автовокзала житель потратит около 4400 рублей ежемесячно.

Кто установил новые цены?

Решение принято коммерческим перевозчиком "Орентрансгрупп".

Есть ли льготы на данном маршруте?

О наличии специальных тарифов для льготных категорий граждан на обновленном маршруте следует уточнять непосредственно у диспетчерской службы перевозчика.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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