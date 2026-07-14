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Деньги на жилье больше не заберут: решение правительства создает новый барьер для приставов

Россия » Сибирь » Барнаул

Свежая инициатива из Москвы может реально коснуться тех, кто служит на форпостах России. Правительственная комиссия дала "зелёный свет" законопроекту, который защитит выплаты на жильё для силовиков и госслужащих от посягательств судебных приставов.

Деньги
Фото: pixabay.com by Romi_Lado is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Исполнительский иммунитет: кто под защитой

Суть поправок проста, как механизм старого доброго дизельного микроавтобуса: бюджетные деньги, выделенные на покупку или строительство жилья, должны дойти до адресата в полном объёме. Сейчас под иммунитет попадают сами военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и чиновники. Новая норма расширяет этот круг, включая в него и членов их семей.

"Защита целевых жилищных выплат — это вопрос социальной выживаемости семьи. Когда регион сталкивается с инфраструктурными вызовами или коммунальными сложностями, уверенность в сохранности средств на жильё становится ключевым фактором стабильности госслужбы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Законопроект предлагает внести правки в 101-ю статью закона "Об исполнительном производстве". Это фактически ставит "забор" вокруг федеральных, региональных и муниципальных выплат. Даже если у человека накопились долги, забрать эти деньги на их погашение будет невозможно. Это крайне актуально для территорий, где выплаты семьям являются фундаментом для приобретения первых квадратных метров.

Где заканчивается броня: проценты и доходы

Но карнавала щедрости для должников не будет: защита имеет чёткие границы. Инициатива чётко разделяет тело выплаты и любые бонусы, которые оно может принести. Если человек положит эти деньги на депозит или решит провернуть иную финансовую схему, "накапавшие" проценты приставы заберут без зазрения совести.

Тип актива Статус защиты (иммунитет)
Основная сумма выплаты из бюджета Полная защита от взыскания
Проценты по банковскому вкладу Защита не действует
Инвестиционный доход от средств Подлежит изъятию за долги

"Важно понимать, что закон защищает именно целевое назначение средств — покупку жилья. Любая попытка извлечь прибыль превращает эти деньги в обычный доход. На фоне того, как в некоторых районах происходит перестановка в руководстве и меняются приоритеты, жёсткая фиксация правил — это благо", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Мнения экспертов: деньги под замком

Несмотря на поддержку комиссии, в тексте остаются "туманные" места. Пока не совсем ясно, коснётся ли мера абсолютно всех ведомств или список будет ограниченным. В условиях, когда дефицит ресурсов или топлива в регионах заставляет людей считать каждую копейку, точность формулировок критически важна.

"Рынок недвижимости в регионах крайне чувствителен к любым изменениям в системе господдержки. Если семьи силовиков будут уверены, что их жилищные сертификаты — это неприкасаемый актив, это поддержит спрос на новостройки даже в периоды турбулентности", — заявил в интервью Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Пока закон проходит обкатку в кабинетах, жителям региона остаётся надеяться, что норма будет работать надёжно. Ведь когда дело касается дома, лишней защиты не бывает.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли взыскать долги по ЖКХ из суммы жилищной выплаты?

Нет, после принятия закона основная сумма бюджетной субсидии на жильё станет неприкосновенной для любых типов взысканий в рамках исполнительного производства.

Распространяется ли защита на гражданских госслужащих?

Да, законопроект включает в перечень защищённых лиц не только военных и силовиков, но и государственных гражданских служащих и судей.

Что будет, если я положу выплату на накопительный счёт?

Сама сумма останется под защитой, но проценты, которые банк начислит на остаток, приставы смогут легально списать в счёт долга.

Защищены ли от взыскания члены семьи получателя?

Инициатива предлагает распространить исполнительский иммунитет в том числе и на членов семей, которые участвуют в получении или использовании выплаты.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Козлов,, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, специалист по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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