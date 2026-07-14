Слепая зона в тайге исчезла: новая техника в Хабаровском крае обеспечит контроль с воздуха

МЧС Хабаровского края получило мобильный комплекс управления беспилотными авиационными системами (БАС). Оборудование позволяет быстро развернуть в полевых условиях полноценный штаб для работы с дронами.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Комплекс объединяет средства спутниковой, радио- и проводной связи. В него вошли мобильный пункт управления, компактная спутниковая станция, системы видеонаблюдения и видеоконференцсвязи. Также предусмотрены инструменты для защиты передаваемой информации.

Для Хабаровского края с его огромными территориями и сложным рельефом такая техника сокращает время реакции. Дроны позволяют видеть обстановку в режиме реального времени там, где наземный транспорт застревает или не может пройти из-за размытых дорог и паводков. Координация действий при ликвидации последствий стихийных бедствий теперь будет опираться на актуальные данные с воздуха.

Состав комплекса Назначение Спутниковая станция и радиосвязь Связь с удаленными точками в зонах ЧС Мобильный пункт управления Координация работы БАС на месте событий Системы видеонаблюдения и ВКС Передача изображения и видеосвязь со штабом Средства инфобезопасности Защита каналов связи от перехвата

"Поступление мобильного комплекса управления БАС в МЧС Хабаровского края значительно повысит готовность региона к реагированию на чрезвычайные ситуации и улучшит координацию действий при ликвидации последствий стихийных бедствий", — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.