Слепая зона в тайге исчезла: новая техника в Хабаровском крае обеспечит контроль с воздуха

МЧС Хабаровского края получило мобильный комплекс управления беспилотными авиационными системами (БАС). Оборудование позволяет быстро развернуть в полевых условиях полноценный штаб для работы с дронами.
Комплекс объединяет средства спутниковой, радио- и проводной связи. В него вошли мобильный пункт управления, компактная спутниковая станция, системы видеонаблюдения и видеоконференцсвязи. Также предусмотрены инструменты для защиты передаваемой информации.
Для Хабаровского края с его огромными территориями и сложным рельефом такая техника сокращает время реакции. Дроны позволяют видеть обстановку в режиме реального времени там, где наземный транспорт застревает или не может пройти из-за размытых дорог и паводков. Координация действий при ликвидации последствий стихийных бедствий теперь будет опираться на актуальные данные с воздуха.
|Состав комплекса
|Назначение
|Спутниковая станция и радиосвязь
|Связь с удаленными точками в зонах ЧС
|Мобильный пункт управления
|Координация работы БАС на месте событий
|Системы видеонаблюдения и ВКС
|Передача изображения и видеосвязь со штабом
|Средства инфобезопасности
|Защита каналов связи от перехвата
"Поступление мобильного комплекса управления БАС в МЧС Хабаровского края значительно повысит готовность региона к реагированию на чрезвычайные ситуации и улучшит координацию действий при ликвидации последствий стихийных бедствий", — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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