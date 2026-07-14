Где вчера был пустырь, завтра будут прогулки: одна улица Владивостока готовится к большой перемене

Владивосток избавляется от имиджа города, где каждый свободный клочок земли занят стихийной парковкой. На улице Ивановской вместо старых трамвайных путей появится прогулочная зона длиной почти в километр. Строители обещают сдать объект к августу, превратив серый пустырь в современное общественное пространство. Проект предусматривает не только установку лавочек, но и создание инфраструктуры для активного отдыха горожан.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Брусчатка на строительной площадке

Трамваи уступили место пешеходам

Район Ивановской долгое время находился в подвешенном состоянии после демонтажа трамвайных линий. Освободившееся место быстро облюбовали автомобилисты, превратив бывшие пути в неухоженную стоянку. Местные жители решили изменить ситуацию через народное голосование, выбрав благоустройство вместо хаотичного скопления машин. Теперь здесь завершается монтаж освещения и подготовка основания под спортивную площадку.

"Для приморской столицы такие проекты становятся драйвером роста стоимости локальной недвижимости. Инвесторы всегда смотрят на качество среды вокруг жилых массивов, и ликвидация пустырей в центре города напрямую влияет на привлекательность района", — объяснил эксперт Pravda.Ru Артур Волков.

Инвестиции в городскую среду

Работы на объекте финансируются через механизмы национальных проектов, что гарантирует соблюдение жестких графиков. Помимо стандартного мощения плиткой, строители внедряют элементы малых архитектурных форм, которые должны выдержать специфический морской климат. Озеленение станет финальным этапом, создавая естественный барьер между прогулочной аллеей и оживленной проезжей частью.

"Обновление инфраструктуры на Ивановской вписывается в общую стратегию развития территорий. Важно, что регион находит баланс между сохранением исторического контура и современными требованиями к комфорту", — отметила специалист по благоустройству Ольга Морозова специально для Pravda.Ru.

Будущее улицы Ивановской

Новая аллея станет важным звеном в пешеходном каркасе Владивостока. Городские власти рассчитывают, что открытие зоны в августе позволит жителям захватить часть летнего сезона для прогулок. Спортивный кластер внутри сквера ориентирован на молодежь и любителей уличных тренировок, чего остро не хватало в этой части города.

"Региональные бюджеты сейчас активно поддерживают подобные инициативы, так как они демонстрируют эффективное использование муниципальных земель. Это наглядный пример того, как заброшенные транспортные артерии получают вторую жизнь", — подчеркнул аналитик Валерий Козлов в беседе с Pravda.Ru.

Параметр проекта Детали обновления Протяженность зоны Более 800 метров Срок открытия Август текущего года Основные объекты Спортивная площадка, скамейки, освещение

Ответы на популярные вопросы

Что будет с парковкой на месте путей?

Стоянка автомобилей на данной территории станет невозможной, так как зона полностью переходит в пешеходный статус с соответствующими ограждениями.

Кто следит за качеством работ?

Контроль осуществляется правительством региона и профильными ведомствами в рамках исполнения федеральных программ по созданию комфортной среды.