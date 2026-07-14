Больше не для всех: в Барнауле часть заправок перевели на приоритетный режим обслуживания

В Барнауле выделили три автозаправочные станции для приоритетного обслуживания коммунальной техники и транспорта городских служб. Меру ввели из-за дефицита топлива, чтобы городские службы могли работать без сбоев.
Решение приняли по итогам совещания, которое провел глава города Вячеслав Франк. По словам заместителя главы администрации по экономической политике Сергея Рябчуна, топливные компании уже согласовали этот порядок, и станции перешли на новый режим работы.
|Адрес АЗС
|Особенности обслуживания
|ул. Сельскохозяйственная, 1а
|Отдельные колонки, график: 08:00-11:00 и 21:00-24:00
|пр. Калинина, 37а
|Отдельные колонки, график: 08:00-11:00 и 21:00-24:00
|пр. Космонавтов, 18а
|Отдельные колонки, график: 08:00-11:00 и 21:00-24:00
На каждой станции установили специальные аншлаги. Чтобы избежать очередей и конфликтов, заправку спецтехники ограничили конкретными часовыми интервалами.
Порядок на заправках следят сотрудники полиции. К ним подключат волонтеров и members народной дружины "Барнаульская".
"Обеспечение бесперебойной работы городских служб жизнеобеспечения является безусловным приоритетом. Прошу горожан с пониманием отнестись к принятому решению, соблюдать порядок при заправке личного транспорта, быть взаимовежливыми", — сообщил глава Барнаула Вячеслав Франк.
Ситуация в городе отражает общую проблему региона. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о мерах по стабилизации рынка нефтепродуктов. Власти договорились с крупными сетями АЗС о внеочередном обеспечении горючим скорой помощи, МЧС, правоохранительных органов, общественного транспорта и машин, перевозящих скоропортящиеся продукты.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.