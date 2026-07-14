Больше не для всех: в Барнауле часть заправок перевели на приоритетный режим обслуживания

В Барнауле выделили три автозаправочные станции для приоритетного обслуживания коммунальной техники и транспорта городских служб. Меру ввели из-за дефицита топлива, чтобы городские службы могли работать без сбоев.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Решение приняли по итогам совещания, которое провел глава города Вячеслав Франк. По словам заместителя главы администрации по экономической политике Сергея Рябчуна, топливные компании уже согласовали этот порядок, и станции перешли на новый режим работы.

Адрес АЗС Особенности обслуживания ул. Сельскохозяйственная, 1а Отдельные колонки, график: 08:00-11:00 и 21:00-24:00 пр. Калинина, 37а Отдельные колонки, график: 08:00-11:00 и 21:00-24:00 пр. Космонавтов, 18а Отдельные колонки, график: 08:00-11:00 и 21:00-24:00

На каждой станции установили специальные аншлаги. Чтобы избежать очередей и конфликтов, заправку спецтехники ограничили конкретными часовыми интервалами.

Порядок на заправках следят сотрудники полиции. К ним подключат волонтеров и members народной дружины "Барнаульская".

"Обеспечение бесперебойной работы городских служб жизнеобеспечения является безусловным приоритетом. Прошу горожан с пониманием отнестись к принятому решению, соблюдать порядок при заправке личного транспорта, быть взаимовежливыми", — сообщил глава Барнаула Вячеслав Франк.

Ситуация в городе отражает общую проблему региона. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о мерах по стабилизации рынка нефтепродуктов. Власти договорились с крупными сетями АЗС о внеочередном обеспечении горючим скорой помощи, МЧС, правоохранительных органов, общественного транспорта и машин, перевозящих скоропортящиеся продукты.