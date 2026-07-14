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Неизбежная угроза паводков на реке Амур: власти пошли на крайние меры ради спасения прибрежных зон

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Амурская область и китайский город Хэйхэ договорились о совместном мониторинге реки Амур, чтобы избежать потерь во время летне-осенних паводков. Представители областного министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности встретились с Народным правительством приграничного города.

Паводок в жилом районе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Паводок в жилом районе

Главным итогом переговоров стало закрепление регламента по обмену данными. В случае ухудшения гидрологической обстановки стороны переходят на ежедневный обмен сведениями об уровнях воды.

"Благодаря отлаженному механизму взаимодействия мы успешно прошли весенний паводок — заторных явлений и чрезвычайных ситуаций допущено не было. Именно эта практика позволила нам своевременно реагировать на изменения обстановки", — отметил первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Дмитрий Фатеев.

Готовность региона

Лето в области началось спокойно. Июньский паводок, который пришел из Забайкалья после сильных дождей, прошел по территории региона в пределах нормы. Однако власти подготовили резервы на случай резкого подъема воды.

Ресурс / Мероприятие Объем / Статус
Личный состав группировки Более 8 000 человек
Техника (включая БПЛА и плавсредства) Более 2 000 единиц
Инфраструктура Обследованы гидротехнические и подмостовые сооружения

Помимо техники, проработали логистику эвакуации. Определили точки развертывания пунктов временного размещения и питания, а также места для вывоза кормов и перегона сельскохозяйственных животных из зон возможного подтопления.

Специфика Амура в том, что уровень воды зависит не только от местных осадков, но и от ситуации выше по течению, в том числе на территории Китая. Поэтому синхронизация данных с Хэйхэ позволяет сократить время реакции на подъем воды, что критически важно для удаленных прибрежных поселений.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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