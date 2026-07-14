Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слепая зона в тайге исчезла: новая техника в Хабаровском крае обеспечит контроль с воздуха
Сияющая чистота и никакой вони: простые правила ухода за ёршиком, о которых вы не знали
Где вчера был пустырь, завтра будут прогулки: одна улица Владивостока готовится к большой перемене
Летние испытания для авто: почему игнорирование мелких неисправностей приводит к капитальному ремонту
Неизбежная угроза паводков на реке Амур: власти пошли на крайние меры ради спасения прибрежных зон
Больше не для всех: в Барнауле часть заправок перевели на приоритетный режим обслуживания
Это лишает нас сна: привычка миллионов людей оказалась не связана с тяжелым недугом напрямую
Игра со смертью в Амурской области: зафиксированные рекорды скорости привели к жестким мерам
Свобода в каждом шаге: почему мышцы таза заслуживают такого же внимания, как спина или шея

Берег превратился в нефтяное пятно: экологическая катастрофа в бухте Врангеля привела к проверкам

Россия » Дальний Восток » Владивосток » Находка

Бухту Врангеля под Находкой затянуло тягучей маслянистой пленкой. Природоохранная прокуратура Владивостока начала экстренно искать виновных в загрязнении побережья у популярной базы отдыха Ласточкино гнездо. Местные жители и туристы, привыкшие к чистому песку, публикуют кадры черного прибоя в социальных сетях. Масштаб экологического происшествия в Партизанском округе еще предстоит оценить специалистам. В центре внимания надзорных органов оказались не только владельцы катеров, но и крупные перевалочные комплексы региона.

Нефтяная пленка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяная пленка

Масляный след на песке

Черная полоса на берегу появилась неожиданно для отдыхающих. Специалисты ведомства проверяют, как соблюдалось законодательство об охране среды в этой части Приморья. Бухта Врангеля находится в стратегически важной зоне, где активная логистика пересекается с туристическими маршрутами. Теперь любая техническая ошибка или халатность персонала превращается в серьезный рецидив для экосистемы залива Петра Великого.

Силовики уже проводят осмотр акватории и опрашивают очевидцев. Если факт разлива топлива подтвердят химические анализы, наказание составит от крупных штрафов до заключения. Сейчас эксперты отбирают пробы воды для определения концентрации вредных веществ в зоне отдыха.

"Такие случаи в закрытых акваториях всегда наносят серьезный урон прибрежной флоре. Даже тонкая пленка блокирует газообмен и губит мелких обитателей мелководья", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Риски для местного бюджета

Экологический инцидент может ударить по привлекательности Партизанского округа для инвесторов. Бухта считается одним из центров притяжения для любителей дикой природы. Загрязнение побережья в разгар теплого сезона грозит убытками владельцам туристических объектов и кафе. Очистка береговой линии от мазута требует времени и специальной техники, что ложится дополнительным бременем на местную администрацию.

"Фиксация ущерба муниципальной территории позволяет выставить виновнику счет, который покроет расходы на рекультивацию. Главное — вовремя установить собственника судна или предприятия", — отметил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Наказание за халатность

Юридическая оценка действий виновных лиц будет зависеть от объема вылитых в море нефтепродуктов. В российском праве предусмотрены жесткие санкции за порчу земли и воды в границах населенных пунктов. Если выяснится, что сброс был умышленным, административное дело быстро перерастет в уголовное расследование.

"Подобные споры часто уходят в плоскость ответственности капитанов или руководителей перегрузочных терминалов. Суды охотно встают на сторону прокурора в вопросах защиты природы", — подчеркнула юрист специально для Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Тип нарушения Возможная санкция
Административный штраф До нескольких миллионов рублей
Уголовная ответственность Лишение свободы или принудительные работы

Ответы на популярные вопросы

Можно ли купаться в бухте сейчас?

Специалисты не рекомендуют заходить в воду до получения результатов лабораторных анализов. Нефтепродукты вызывают раздражение кожи и токсические реакции при вдыхании паров.

Кто должен убирать берег?

Первичную зачистку проводят спасательные службы, но все расходы в итоге взыскиваются с виновника загрязнения через суд.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Химические учебники врали поколениям студентов: глубокая ревизия основ поставила ученых в тупик
Мир. Новости мира
Химические учебники врали поколениям студентов: глубокая ревизия основ поставила ученых в тупик
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Авто
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Самолеты уходят без единого свободного кресла: что заставило людей массово лететь из Израиля в Россию
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Последние материалы
Летние испытания для авто: почему игнорирование мелких неисправностей приводит к капитальному ремонту
Неизбежная угроза паводков на реке Амур: власти пошли на крайние меры ради спасения прибрежных зон
Больше не для всех: в Барнауле часть заправок перевели на приоритетный режим обслуживания
Берег превратился в нефтяное пятно: экологическая катастрофа в бухте Врангеля привела к проверкам
Это лишает нас сна: привычка миллионов людей оказалась не связана с тяжелым недугом напрямую
Игра со смертью в Амурской области: зафиксированные рекорды скорости привели к жестким мерам
Свобода в каждом шаге: почему мышцы таза заслуживают такого же внимания, как спина или шея
Медицина перешла черту: шведские нейрохирурги научились заменять разрушенные части интеллекта
Экономия на запчастях стала ловушкой: игнорирование маркировки подшипников увеличило вибрации
Улицы буквально утопают в отходах: внезапный демарш поставщика оставил технику без капли горючего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.