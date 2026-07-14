Игра со смертью в Амурской области: зафиксированные рекорды скорости привели к жестким мерам

Министерство транспорта Амурской области составило реестр самых быстрых нарушителей среди владельцев двухколесного транспорта. Дорожные камеры зафиксировали серию серьезных превышений, где показатели спидометров вдвое обгоняли разрешенные лимиты. В список попали как местные гонщики, так и транзитные пилоты из соседних регионов и Приморья. Публикация этих данных напоминает о жестком контроле на федеральных трассах и неотвратимости крупных штрафов за опасное маневрирование.
Первое место в списке дорожных антирекордов занял байкер с номерами 61-го региона. На 36-м километре трассы Благовещенск — Гомелевка мобильный комплекс зафиксировал цифру 178 километров в час. При этом законный лимит на данном участке загородной дороги составляет всего 90 километров в час. Техническая начинка современных систем контроля позволяет четко определять номерные знаки даже при такой интенсивности движения.
Не менее опасные заезды зафиксированы на других участках местных магистралей. На 76-м километре той же дороги любитель скорости разогнался до 158 километров в час. Федеральная трасса Амур тоже стала полигоном для лихачей из других субъектов. На 1230-м километре мотоциклист с приморской регистрацией выжимал 155 километров в час, игнорируя риски потери управления на высокой скорости.
"Такие аномальные показатели скорости на региональных трассах говорят о необходимости пересмотра системы дорожной безопасности в районах. Высокая концентрация нарушителей из других регионов создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и требует усиления автоматического контроля", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Особую тревогу вызывают случаи, когда гонщики подвергают опасности не только себя. На 104-м километре Белогорской трассы радар поймал мотоциклиста с пассажиром на скорости 148 километров в час. Подобная беспечность часто приводит к трагедиям, так как устойчивость груженого байка на трассе заметно снижается при резких маневрах.
Замыкает пятерку лидеров нарушитель из Татарстана. Мотоциклист с номерами 16-го региона промчался по дорогам Приамурья на скорости 142 километра в час. Все данные с камер в автоматическом режиме уходят в базу Госавтоинспекции для оформления постановлений. Электроника исключает человеческий фактор при фиксации проступка на асфальте.
"Массовое превышение скорости на транзитных участках может сигнализировать о избытке бюджетных средств в определенных группах населения, готовых платить высокие штрафы. Для регионального бюджета это рост поступлений, но ценой становится высокий износ дорожного полотна и аварийность", — объяснил эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Штрафная сетка в России выстроена по нарастающей в зависимости от того, насколько сильно водитель превысил установленный предел. Минимальный порог начинается с 20 километров в час. Для тех, кто решается на экстремальные заезды со скоростью свыше 170 километров в час, санкции достигают максимальных значений.
|Превышение лимита
|Размер штрафа (рубли)
|20–40 км/ч
|750
|40–60 км/ч
|от 1500 до 2250
|60–80 км/ч
|от 3000 до 3750
|Свыше 80 км/ч
|7500
"Зачастую агрессивное вождение связано с отсутствием четких муниципальных нормативов по разделению потоков в местах пересечения трасс. Юридически доказать вину просто, но профилактика нарушений через дорожную навигацию работает лучше прямых наказаний", — подчеркнула специально для Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Обычно постановление формируется и появляется в личном кабинете госуслуг в течение 3–7 дней после фиксации нарушения автоматическим комплексом.
Да, при оплате в течение первых 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50 процентов для большинства скоростных нарушений.
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