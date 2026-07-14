Улицы буквально утопают в отходах: внезапный демарш поставщика оставил технику без капли горючего

В селе Зональном сбился график вывоза мусора. Региональный оператор "Спецобслуживание плюс" остался без топлива, из-за чего техника не выходила на маршруты в райцентре. Глава Зонального округа Наталья Менщикова сообщила, что предприятию потребуется два-три дня, чтобы восстановить работу.

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Причиной сбоя стал конфликт регоператора с поставщиком ГСМ. Предприятие закупило у частного владельца заправок 5 тысяч литров топлива, но после того как этот объем закончился, предприниматель отказался заключать новый контракт. Сейчас компания переходит на заправки "Роснефти".

"Сейчас регоператор работает с "Роснефтью"… далее вывоз будет по ранее утвержденным графикам. При этом у субподрядчика, обслуживающего все села кроме райцентра, все в норме", — пояснила Наталья Менщикова.

Администрация округа потребовала от компании пересчитать стоимость услуги по вывозу отходов для жителей Зонального, так как обязательства по графику были нарушены.

Проблема с топливом затронула не только этот район. На прошлой неделе о срыве сроков вывоза мусора из-за нехватки дизельного топлива предупредило ООО "ТКО-Сервис", обслуживающее Каменскую зону.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех