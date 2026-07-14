Деньги пришли вовремя: масштабный перевод в Алтайском крае изменил положение многих семей

Семьи с детьми в Алтайском крае получили выплаты на общую сумму 479 миллионов рублей. Деньги выделили в том числе по федеральному проекту «Семья и дети».

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба

Администрация региона сообщила, что перечислила средства вовремя и в полном объеме. Ограничений по количеству получателей не вводили — выплаты получили все, кто подошел под условия программы.

Показатель Значение Общий объем выплат 479 млн рублей Целевая группа Семьи с детьми, молодые родители Основание Федеральный проект «Семья и дети»

Что будет дальше

Власти планируют расширить список мер поддержки. В приоритете — компенсации расходов на медицину и образование детей. Также регион намерен развивать сеть детских центров и помогать семьям с обеспечением жильем.

После завершения текущего этапа программы чиновники проанализируют, как выплаты повлияли на жизнь людей, и при необходимости изменят социальную политику края.

"Выплаты произведены в полном объеме и без задержек", — отметили в администрации Алтайского края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов