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Деньги пришли вовремя: масштабный перевод в Алтайском крае изменил положение многих семей

Россия » Сибирь » Барнаул

Семьи с детьми в Алтайском крае получили выплаты на общую сумму 479 миллионов рублей. Деньги выделили в том числе по федеральному проекту «Семья и дети».

Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба

Администрация региона сообщила, что перечислила средства вовремя и в полном объеме. Ограничений по количеству получателей не вводили — выплаты получили все, кто подошел под условия программы.

Показатель Значение
Общий объем выплат 479 млн рублей
Целевая группа Семьи с детьми, молодые родители
Основание Федеральный проект «Семья и дети»

Что будет дальше

Власти планируют расширить список мер поддержки. В приоритете — компенсации расходов на медицину и образование детей. Также регион намерен развивать сеть детских центров и помогать семьям с обеспечением жильем.

После завершения текущего этапа программы чиновники проанализируют, как выплаты повлияли на жизнь людей, и при необходимости изменят социальную политику края.

"Выплаты произведены в полном объеме и без задержек", — отметили в администрации Алтайского края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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