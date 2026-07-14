Семьи с детьми в Алтайском крае получили выплаты на общую сумму 479 миллионов рублей. Деньги выделили в том числе по федеральному проекту «Семья и дети».
Администрация региона сообщила, что перечислила средства вовремя и в полном объеме. Ограничений по количеству получателей не вводили — выплаты получили все, кто подошел под условия программы.
|Показатель
|Значение
|Общий объем выплат
|479 млн рублей
|Целевая группа
|Семьи с детьми, молодые родители
|Основание
|Федеральный проект «Семья и дети»
Власти планируют расширить список мер поддержки. В приоритете — компенсации расходов на медицину и образование детей. Также регион намерен развивать сеть детских центров и помогать семьям с обеспечением жильем.
После завершения текущего этапа программы чиновники проанализируют, как выплаты повлияли на жизнь людей, и при необходимости изменят социальную политику края.
"Выплаты произведены в полном объеме и без задержек", — отметили в администрации Алтайского края.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.