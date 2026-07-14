Берега наконец соединят: в Анивском районе начались работы, которые изменят привычный маршрут

В Анивском районе строят пешеходный мост через реку Лютогу. Рабочие завершили установку ригелей на опорах и подготовили систему очистки стоков.
Инженерная часть объекта сосредоточена на защите экологии реки. Подрядчик смонтировал сборные и дренажные колодцы локального очистного сооружения. Песко- и нефтеуловители будут фильтровать поверхностные воды, прежде чем они попадут в Лютогу.
"Вчера рабочие приступили к покраске металлических опор — мост постепенно обретает свой облик. Следующий важный этап — монтаж опорных частей и металлического пролетного строения", — сообщила мэр Анивского района Светлана Швец.
Мост соединит берега, создав новый пешеходный маршрут. Помимо самого перехода, строители оборудуют освещение, дорожки и парковку для автомобилей.
|Характеристика моста
|Показатель
|Протяженность
|около 90 метров
|Ширина
|3 метра
"Проект получил поддержку региональной власти. Решение о строительстве принято при содействии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Такая поддержка помогает нам реализовывать значимые для округа проекты", — добавила Светлана Швец.
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