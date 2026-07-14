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Берега наконец соединят: в Анивском районе начались работы, которые изменят привычный маршрут

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Анивском районе строят пешеходный мост через реку Лютогу. Рабочие завершили установку ригелей на опорах и подготовили систему очистки стоков.

Линия Южно-Сахалинск — Холмск 2016-06 река Лютога 4
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Болашенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Линия Южно-Сахалинск — Холмск 2016-06 река Лютога 4

Инженерная часть объекта сосредоточена на защите экологии реки. Подрядчик смонтировал сборные и дренажные колодцы локального очистного сооружения. Песко- и нефтеуловители будут фильтровать поверхностные воды, прежде чем они попадут в Лютогу.

"Вчера рабочие приступили к покраске металлических опор — мост постепенно обретает свой облик. Следующий важный этап — монтаж опорных частей и металлического пролетного строения", — сообщила мэр Анивского района Светлана Швец.

Мост соединит берега, создав новый пешеходный маршрут. Помимо самого перехода, строители оборудуют освещение, дорожки и парковку для автомобилей.

Характеристика моста Показатель
Протяженность около 90 метров
Ширина 3 метра

"Проект получил поддержку региональной власти. Решение о строительстве принято при содействии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Такая поддержка помогает нам реализовывать значимые для округа проекты", — добавила Светлана Швец.

 

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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