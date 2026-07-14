Водители окажутся в ловушке: подтопление моста в Красногвардейском районе вынудило закрыть трассу

В Красногвардейском районе вводят временное ограничение движения транспорта. С 00:00 14 июля 2026 года проезд по участку дороги Донское-Верхнеильясово станет невозможен. Речь идет о 4-м километре трассы, точнее — отметке 4+600.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Река и мост в пасмурную погоду

Дорога проходит через низменный участок, который регулярно затапливает паводковыми водами. В этот раз прогноз синоптиков заставил службы принять превентивные меры. Движение перекроют до того момента, пока уровень воды не упадет до безопасных отмечений.

Почему затапливает трассы

"При проектировании дорожных путей в поймах рек риск подтопления закладывается изначально. Однако интенсивность осадков в последние годы часто превышает расчетные нормы, что превращает второстепенные проезды в зоны высокого риска", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Избыточная влага размывает дорожное полотно, делая проезд не только сложным, но и опасным. Инженеры часто вынуждены ограничивать проезд, чтобы сохранить целостность насыпи. Проблемы с состоянием транспортных артерий часто связаны с износом дренажных систем.

Как планировать маршрут

Водителям рекомендуется заранее изучить альтернативные пути объезда. Использование навигационных систем поможет сэкономить время, пока основной участок остается под водой. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

"При планировании поездок через районы с высокой вероятностью паводков всегда имейте под рукой актуальные карты дорожных служб. Даже краткосрочные перекрытия требуют изменения логистики, иначе можно остаться заблокированным в низине", — резюмировала специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Значение Старт ограничения 14 июля 2026 года, 00:00 Локация Трасса Донское-Верхнеильясово, км 4+600

Ответы на популярные вопросы

Сколько продлится перекрытие?

Точная дата открытия будет зависеть от темпов спада воды. Ограничение снимут после обследования дорожного покрытия.

Как понять, что дорога открыта?

Информацию об открытии участка публикуют на официальных ресурсах местных экстренных служб.

Кто контролирует безопасность движения?

Контроль осуществляют сотрудники ГИБДД и специалисты профильных дорожных ведомств региона.

Что делать, если поездка критически важна?

Ищите пути объезда через смежные муниципальные дороги, которые не находятся в зонах затопления.

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