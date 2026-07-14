Водители окажутся в ловушке: подтопление моста в Красногвардейском районе вынудило закрыть трассу

В Красногвардейском районе вводят временное ограничение движения транспорта. С 00:00 14 июля 2026 года проезд по участку дороги Донское-Верхнеильясово станет невозможен. Речь идет о 4-м километре трассы, точнее — отметке 4+600.
Дорога проходит через низменный участок, который регулярно затапливает паводковыми водами. В этот раз прогноз синоптиков заставил службы принять превентивные меры. Движение перекроют до того момента, пока уровень воды не упадет до безопасных отмечений.
"При проектировании дорожных путей в поймах рек риск подтопления закладывается изначально. Однако интенсивность осадков в последние годы часто превышает расчетные нормы, что превращает второстепенные проезды в зоны высокого риска", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Избыточная влага размывает дорожное полотно, делая проезд не только сложным, но и опасным. Инженеры часто вынуждены ограничивать проезд, чтобы сохранить целостность насыпи. Проблемы с состоянием транспортных артерий часто связаны с износом дренажных систем.
Водителям рекомендуется заранее изучить альтернативные пути объезда. Использование навигационных систем поможет сэкономить время, пока основной участок остается под водой. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
"При планировании поездок через районы с высокой вероятностью паводков всегда имейте под рукой актуальные карты дорожных служб. Даже краткосрочные перекрытия требуют изменения логистики, иначе можно остаться заблокированным в низине", — резюмировала специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Параметр
|Значение
|Старт ограничения
|14 июля 2026 года, 00:00
|Локация
|Трасса Донское-Верхнеильясово, км 4+600
Точная дата открытия будет зависеть от темпов спада воды. Ограничение снимут после обследования дорожного покрытия.
Информацию об открытии участка публикуют на официальных ресурсах местных экстренных служб.
Контроль осуществляют сотрудники ГИБДД и специалисты профильных дорожных ведомств региона.
Ищите пути объезда через смежные муниципальные дороги, которые не находятся в зонах затопления.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.