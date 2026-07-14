Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смерть дышит вам в затылок: обычная пыль во время прогулки превратила домашних псов в мишени
Мир на пороге сырьевого шока: опасная близость флотов в проливе подбросила котировки до максимума
Куст смородины устал: как вернуть былую плодовитость без покупки новых саженцев
Берега наконец соединят: в Анивском районе начались работы, которые изменят привычный маршрут
ДНК включила древний сигнал тревоги: почему вид личинки на тарелке вызывает у миллионов людей отвращение
Такая закуска исчезает со стола за минуту: хрустящие морковные палочки — настоящий хит погреба
Голод попал в капкан: кишечник раскрыл скрытый код, который заставляет мозг забыть о еде
Больше никакой госпитализации: во Владивостоке лечение астмы перевели в формат амбулаторного приема
Океан стал слишком горячим: природная аномалия ударила по кошелькам покупателей красной рыбы

Водители окажутся в ловушке: подтопление моста в Красногвардейском районе вынудило закрыть трассу

Россия » Поволжье » Оренбург

В Красногвардейском районе вводят временное ограничение движения транспорта. С 00:00 14 июля 2026 года проезд по участку дороги Донское-Верхнеильясово станет невозможен. Речь идет о 4-м километре трассы, точнее — отметке 4+600.

Река и мост в пасмурную погоду
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Река и мост в пасмурную погоду

Дорога проходит через низменный участок, который регулярно затапливает паводковыми водами. В этот раз прогноз синоптиков заставил службы принять превентивные меры. Движение перекроют до того момента, пока уровень воды не упадет до безопасных отмечений.

Почему затапливает трассы

"При проектировании дорожных путей в поймах рек риск подтопления закладывается изначально. Однако интенсивность осадков в последние годы часто превышает расчетные нормы, что превращает второстепенные проезды в зоны высокого риска", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Избыточная влага размывает дорожное полотно, делая проезд не только сложным, но и опасным. Инженеры часто вынуждены ограничивать проезд, чтобы сохранить целостность насыпи. Проблемы с состоянием транспортных артерий часто связаны с износом дренажных систем.

Как планировать маршрут

Водителям рекомендуется заранее изучить альтернативные пути объезда. Использование навигационных систем поможет сэкономить время, пока основной участок остается под водой. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

"При планировании поездок через районы с высокой вероятностью паводков всегда имейте под рукой актуальные карты дорожных служб. Даже краткосрочные перекрытия требуют изменения логистики, иначе можно остаться заблокированным в низине", — резюмировала специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Значение
Старт ограничения 14 июля 2026 года, 00:00
Локация Трасса Донское-Верхнеильясово, км 4+600

Ответы на популярные вопросы

Сколько продлится перекрытие?

Точная дата открытия будет зависеть от темпов спада воды. Ограничение снимут после обследования дорожного покрытия.

Как понять, что дорога открыта?

Информацию об открытии участка публикуют на официальных ресурсах местных экстренных служб.

Кто контролирует безопасность движения?

Контроль осуществляют сотрудники ГИБДД и специалисты профильных дорожных ведомств региона.

Что делать, если поездка критически важна?

Ищите пути объезда через смежные муниципальные дороги, которые не находятся в зонах затопления.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Самолеты уходят без единого свободного кресла: что заставило людей массово лететь из Израиля в Россию
Европа
Самолеты уходят без единого свободного кресла: что заставило людей массово лететь из Израиля в Россию
Худший сценарий для Приморья: слияние атмосферных фронтов обрекло регион на библейский потоп
Дальний Восток
Худший сценарий для Приморья: слияние атмосферных фронтов обрекло регион на библейский потоп
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Последние материалы
Океан стал слишком горячим: природная аномалия ударила по кошелькам покупателей красной рыбы
Клялись никогда его не носить? Главный тренд 80-х вернулся и стал символом элегантности
Санкции больше не работают: поставки металлов обрушили прежние прогнозы по выручке
Бизнес на полуострове вздохнул с облегчением: решение властей Камчатки создало новые финансовые окна
Космос оказался сильнее физики: разгон зонда к звездам привел к неожиданному торможению
Китайская батарея Aegis Gold Brick Battery прошла государственные испытания по мощности
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Организм требует перемен: популярный плод превзошел медицинский стандарт в ходе тестов
Техника встала в разгар сезона: местная разработка спасла посевные работы в Алтайском крае
Стильные номера без флага: Приамурье захлестнула волна нарушений, ГИБДД усиливает контроль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.