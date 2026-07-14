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Больше никакой госпитализации: во Владивостоке лечение астмы перевели в формат амбулаторного приема

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Врачи владивостокской поликлиники № 1 внедрили технологию, которая раньше была доступна только в условиях круглосуточных стационаров. Пациентке с тяжелой формой бронхиальной астмы впервые ввели генно-инженерный биологический препарат в амбулаторном режиме. Эта терапия прицельно блокирует белки в крови, которые вызывают спазмы и удушье.

Человек болеющий астмой
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Человек болеющий астмой

Биологический щит для легких

Генно-инженерная терапия — это "умное" оружие против хронических недугов. Препарат находит в организме специфические мишени и нейтрализует их, не угнетая иммунную систему целиком. Для пациентов с тяжелой астмой это означает возможность дышать без постоянной оглядки на ингалятор. Перевод таких процедур в поликлиники упрощает жизнь: людям больше не нужно оформляться в больницу на несколько дней ради одного укола.

"Современные схемы лечения позволяют купировать опасные приступы еще на стадии биохимических реакций. Это значительно снижает риск экстренных госпитализаций, которые часто становятся следствием погодных аномалий или резкого изменения климата", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Параметр Изменения в лечении
Место проведения Поликлиника вместо больничной палаты
Режим приема Амбулаторный (пришел — сделал — ушел)
Метод терапии Блокировка белков-провокаторов спазма

Экономика амбулаторной помощи

Внедрение высоких медицинских технологий на уровне первичного звена — шаг к оптимизации расходов. Лечение в стационаре обходится бюджету значительно дороже из-за затрат на содержание койко-места и круглосуточное наблюдение. При этом качество помощи не страдает, так как модернизация медицинских центров позволяет проводить сложные манипуляции в процедурных кабинетах обычных поликлиник.

"Перенос дорогостоящих процедур в амбулаторную сеть высвобождает ресурсы для реализации других национальных проектов. Важно, чтобы региональные бюджеты справлялись с закупкой таких препаратов, так как это снижает общую нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Социальный эффект доступности

Для жителей Приморья доступ к инновационным лекарствам рядом с домом — вопрос качества жизни. Системы восстановления здоровья и внедрение генной инженерии на местах сокращают очереди и делают терапию системной. Если пациент получает помощь вовремя, он сохраняет трудоспособность и реже нуждается в социальных выплатах по инвалидности.

Ответы на популярные вопросы

Всем ли астматикам подходит такая терапия?

Нет, препарат назначается только врачебной комиссией пациентам с тяжелыми формами болезни, которые не контролируются обычными ингаляторами.

Нужна ли госпитализация для первого укола?

В данном случае врачи доказали, что при наличии оборудования и обученного персонала процедуру можно безопасно проводить амбулаторно.

Как часто нужно вводить лекарство?

График определяется индивидуально, обычно это инъекции с интервалом в несколько недель.

Где еще применяют генно-инженерную биологию?

Ее активно используют в ревматологии, онкологии и дерматологии для лечения сложных аутоиммунных процессов.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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