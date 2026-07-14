Бизнес на полуострове вздохнул с облегчением: решение властей Камчатки создало новые финансовые окна

Бизнес в Камчатском крае получил новые налоговые послабления. С 1 июля 2024 года льготы начали применять к предприятиям общественного питания, а следующим этапом станет поддержка социальных предпринимателей.

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Основное изменение коснулось регионального закона "О налоговой поддержке предпринимательской деятельности". Теперь заведения общепита, работающие на территории края, могут снизить налоговую базу по налогу на прибыль на 50%.

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Губернатор Владимир Солодов поручил расширить список получателей льгот. Сейчас профильные ведомства готовят документы для тех, кто занимается социальным бизнесом. Эти меры должны помочь проектам, которые оказывают помощь нуждающимся людям.

Налоговые каникулы и субсидии стали частью более широкого пакета мер, который начали внедрять еще в мае 2024 года. Власти региона пытаются создать условия, при которых предпринимателям будет выгоднее развивать дело внутри края, несмотря на логистические сложности и стоимость жизни на полуострове.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов