Техника встала в разгар сезона: местная разработка спасла посевные работы в Алтайском крае

Барнаульская компания "3D Профи" внедряет аддитивные технологии для ремонта промышленной и сельскохозяйственной техники. 3D-печать позволяет предприятиям Алтайского края избегать длительных простоев оборудования и сокращать расходы на закупку импортных запчастей.
Для аграриев и промышленников стоимость простоя техники часто превышает цену самой детали. Покупка оригинальных узлов из-за рубежа требует больших затрат и времени на логистику, что ведет к срыву производственных графиков. В одном из таких случаев алтайское сельхозпредприятие в разгар сезона столкнулось с поломкой воздухозаборника посевного комплекса. Покупка узла в сборе обошлась бы в 40 тысяч рублей, однако печать отдельной детали в "3D Профи" стоила 8 тысяч рублей и заняла минимум времени.
Использование 3D-принтеров решает несколько критических задач предприятия:
|Показатель
|Результат применения 3D-печати
|Срок поставки
|от нескольких часов до нескольких дней
|Объем производства
|от 1 единицы до тысяч изделий
|Стоимость (кейс по воздухозаборнику)
|8 000 руб. вместо 40 000 руб.
С 2019 года компания изготовила более 350 тысяч деталей для 200 предприятий. Спектр изделий охватывает большинство узлов техники: от элементов трансмиссии и двигателя до корпусов датчиков и элементов кабины.
В перечень печатных изделий входят: шестерни для тракторов и комбайнов, звездочки, клапаны топливной системы, крышки подшипников, уплотнительные кольца, манжеты, фланцы, переходники и корпуса задвижек для опрыскивателей. Также компания создает презентационные макеты оборудования и производственных площадок.
Производство начинается с анализа задачи: инженеры работают с чертежами, фотографиями или изношенным образцом. Компания выполняет полный цикл работ, включая сканирование, моделирование и реверс-инжиниринг (восстановление модели по детали).
Выбор пластика зависит от условий эксплуатации детали. Специалисты подбирают материалы по критериям прочности, износостойкости, гибкости и устойчивости к влаге. Это позволяет интегрировать напечатанные запчасти в агрессивную среду промышленного и сельскохозяйственного производства.
"Многие до сих пор недооценивают возможности аддитивных технологий. На деле же это мощный инструмент оптимизации расходов", — отмечают в компании "3D Профи".
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