Свалки растут прямо под окнами жителей: жесткие условия видеофиксации изменят ход реформы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать подрядчиков по ликвидации свалок фиксировать каждый этап работ на фото и видео. Соответствующее обращение депутат направил министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. Цель инициативы — исключить формальные отчеты, когда мусор не утилизируют, а просто перевозят в другое место.

Фото: freepik is licensed under free for commercial use свалка

По данным Росприроднадзора, на конец 2025 года в России зафиксировали 8 674 несанкционированные свалки. Слуцкий настаивает, что к контролю за процессом должны привлекать независимых общественных наблюдателей. Это позволит прозрачнее тратить бюджетные деньги и заставит компании выполнять контракты в полном объеме.

Кризис в Забайкалье: свалки у каждого поселения

Для Забайкальского края проблема мусора стала системной. В регионе насчитывается более 800 крупных свалок — они расположены практически у каждого населенного пункта. В рамках федерального проекта "Чистая страна" до 2030 года планируют рекультивировать 349 из них.

Практика показывает, что выделенные средства не всегда доходят до дела. В Краснокаменском округе из 45 миллионов рублей, предназначенных для очистки территорий, не потратили ни рубля. Несмотря на согласованный в марте план, администрация не провела даже базовую инвентаризацию объектов, не организовала закупки и не заключила контракты.

Показатель Данные по Забайкалью Общее число крупных свалок более 800 Цель рекультивации до 2030 года 349 объектов Неосвоенные средства в Краснокаменском округе 45 млн рублей

Единичные успехи случаются: в ноябре 2024 года в Нерчинске ликвидировали свалку площадью 68,4 гектара. Пробы почвы и воздуха после работ прошли санитарную экспертизу.

Смена оператора и дефицит техники

Регион готовится к смене мусорного монополиста. Компанию "Олерон+", накопившую долги в 1,5 миллиарда рублей и ставшую фигурантом десяти уголовных дел, заменят на ООО "Забайкальский региональный оператор". Новая структура подчиняется краевому Агентству территориального развития, ее возглавил Батор Бубеев.

Запуск нового оператора возможен до конца 2026 года, но есть критические условия: получение лицензии и обновление автопарка. Для работы края требуется около 120 мусоровозов, тогда как техника старого оператора сильно изношена. До окончательного перехода на нового оператора функции по вывозу мусора сохраняются за "Олероном+

"Подрядчики нередко лишь формально отчитываются о выполнении работ — отходы либо не вывозятся, либо перевозятся в другое место без надлежащей утилизации", — отметил Леонид Слуцкий в обращении к министру.

В условиях, когда мусорная реформа в Забайкалье буксует восемь лет, видеофиксация может стать единственным способом заставить подрядчиков работать реально, а не "для галочки".