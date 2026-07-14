Стихия не оставит шансов: ударом по Приморью станет объем воды, который затопит поселки

Супертайфун BAVI достигает Приморского края. В регионе объявили штормовое предупреждение, экстренные и аварийные службы перевели в режим повышенной готовности.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тайфун

Пик непогоды придется на среду, 15 июля. Владивосток и большая часть края окажутся под ударом сильных ливней. Синоптики предупреждают: за 12 часов может выпасть более 50 мм осадков. Всего за время прохождения циклона уровень воды достигнет 30–90 мм — это до 80% месячной нормы. На побережье ветер усилится до 15–22 м/с.

Угроза разлива рек

Главный риск связан с подъемом уровня воды в реках. По прогнозам Примгидромета, вода поднимется на 0,8–2 метра, в отдельных точках — до 2,8 метра. Это приведет к выходу рек из берегов и затоплению хозяйственных объектов.

Категория территории Районы и округа под угрозой Городские округа Тернейский, Уссурийский, Лесозаводский Муниципальные округа Спасск-Дальний, Октябрьский, Ханкайский Муниципальные образования Пограничный, Черниговский, Хорольский, Чугуевский, Яковлевский Муниципальные районы Дальнереченский, Михайловский, Надеждинский, Спасский

Опыт соседей по Тихому океану

BAVI уже показал свою силу в странах АТР. 6 июля тайфун прошел над островом Рота (Марианские острова), где ветер в центре достигал 290 км/ч — это высшая, пятая категория урагана. На Гуаме и Сайпане ветер сносил опоры линий электропередач и деревья, тысячи людей остались без электричества.

Позже, 11–12 июля, стихия ударила по Азии. На Филиппинах из-за сходов оползней погибли минимум 17 человек. На Тайване ливни привели к массовым авариям на дорогах и эвакуации более 14,6 тысячи жителей. Без света остались свыше 234 тысяч домохозяйств.