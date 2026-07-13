В Еврейской автономной области отмечают годовщину запуска Лагар-Аульского тоннеля. Дорогу открыли 14 июля 1999 года, что существенно изменило транспортную логистику региона.
Тоннель стал ключевым звеном новой автомобильной трассы. Его ввод в эксплуатацию сократил расстояния между районами области и упростил сообщение в условиях сложного рельефа.
В тот же день вышла почтовая марка, посвященная ЕАО. В дизайне отразили культурные особенности и исторический путь региона.
|Событие
|Дата
|Открытие Лагар-Аульского тоннеля
|14 июля 1999 года
|Выпуск почтовой марки ЕАО
|14 июля 1999 года
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.