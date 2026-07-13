Путь стал короче в несколько раз: Лагар-Аульский тоннель в ЕАО решил застарелые проблемы связи

В Еврейской автономной области отмечают годовщину запуска Лагар-Аульского тоннеля. Дорогу открыли 14 июля 1999 года, что существенно изменило транспортную логистику региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Belousov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Bratislava, Туннель. Трасса на Прагу. Фото Виктора Белоусова. - panoramio

Тоннель стал ключевым звеном новой автомобильной трассы. Его ввод в эксплуатацию сократил расстояния между районами области и упростил сообщение в условиях сложного рельефа.

В тот же день вышла почтовая марка, посвященная ЕАО. В дизайне отразили культурные особенности и исторический путь региона.