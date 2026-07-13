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Аэропорт Магадан принял бразильского авиатора Александра Фрота в рамках кругосветного полета

Россия » Дальний Восток » Магадан

Аэропорт Магадан (Сокол) принял бразильского пилота Александра Фрота. Он совершает одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете.

Тауйская губа, Магадан
Фото: commons.wikimedia.org by AlGaman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тауйская губа, Магадан

Пилот приземлился в Магадане 13 июля. К этому моменту он провел в воздухе 118 дней. Путь начался в родном городе путешественника — Форталезе.

Маршрут Александра сейчас проходит через крайние точки Северо-Востока. После Магадана пилот вылетел в Анадырь, откуда планирует пересечь Берингов пролив и попасть на Аляску. После этого он направится домой в Бразилию, чтобы закрыть круг.

"Александр Фрота — автор проекта "Frotas Pelo Mundo". Он стремится стать первым бразильцем, который в одиночку облетит земной шар на одномоторном самолете", — сообщили в руководстве аэропорта.

Магадан как точка притяжения

Для авиаторов и путешественников Магадан остается важным навигационным и психологическим рубежом. Город расположен так, что любой путь из Азии в Америку или наоборот часто проходит через этот регион. Логистика здесь сложная, климат суров, но именно это привлекает экстремалов.

До региона добирались разными способами: на мотоциклах, велосипедах, даже на санях. Ранее в Магадан прилетали супруги из Аргентины на личном самолете, а кинематографисты из ЮАР доехали до города на мотоциклах "Урал".

Призы за приключения

Спрос на экстремальный туризм в регионе пытаются поддержать и официально. Сейчас проходит IV Всероссийский конкурс "Дальний Восток — земля приключений". Организаторы ищут авторов короткометражных фильмов о путешествиях по региону.

Параметр конкурса Условие / Приз
Главный приз 3 млн рублей за лучший фильм
Длительность ролика до 8 минут
Организаторы Аппарат ПРП РФ в ДФО, Минвостокразвития, КРДВ

Подробности и условия участия доступны на сайте путешественникдв. рф.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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