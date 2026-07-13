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Бензин стал слишком дорогим: спрос на электрокары в Приморье привел к ценовому коллапсу

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Россияне начали массово интересоваться электромобилями на фоне скачков цен на бензин и перебоев с его поставками. За последние три недели число запросов на электрокары выросло в три-четыре раза. Однако рынок отвечает на этот спрос ростом цен и дефицитом доступных моделей, сообщает ИА PrimaMedia.

Зарядка электромобиля
Фото: unsplash.com by Michael Fousert is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зарядка электромобиля

В Приморье, где традиционно высока доля иномарок из Азии, спрос на "электрички" растет быстрее многих регионов. Но местная специфика — огромные расстояния и суровый климат — делает покупку рискованной: зарядная сеть в крае пока не готова к массовому наплыву владельцев электрокаров, особенно за пределами крупных городов.

Показатель Значение
Электромобили в РФ (начало 2023) ~170 тыс. шт.
Электромобили в РФ (начало 2024) 200 тыс. + шт.
Прогноз по РФ до конца 2024 до 300 тыс. шт.
Электромобили в Приморье (начало 2024) ~10 тыс. шт. (+30% к прошлому году)

Ценовой барьер и китайский фактор

Покупатели, решившие сэкономить на топливе, сталкиваются с новой проблемой: бюджетные электрокары почти исчезли из продажи. Китайские поставщики, видя ажиотаж, начали поднимать ценники на 20-30%. В итоге потребители вынуждены либо переплачивать, либо выбирать более дорогие и премиальные модели с увеличенным запасом хода.

В начале года на рынок вышли новые модели с улучшенными аккумуляторами, но их стоимость остается высокой. Это создает парадокс: люди ищут способ сократить расходы на эксплуатацию авто, но входной билет в мир электротяги становится всё дороже.

Ловушка инфраструктуры

Для Приморского края электромобиль остается скорее городским аксессуаром, чем полноценным средством передвижения. Основная проблема — зарядные станции. Их критически мало в удаленных районах, что превращает любую поездку за пределы города в логистический квест. Без развертывания сети быстрых зарядок массовый переход на электротягу останется лишь цифрой в статистике запросов.

"В условиях нестабильности на рынке топлива и роста цен электромобили становятся более привлекательным вариантом. Однако, чтобы этот бум стал устойчивым, необходимо ускорить развитие инфраструктуры и снизить стоимость электромобилей", — отмечают профильные специалисты.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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