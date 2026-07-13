Бензин стал слишком дорогим: спрос на электрокары в Приморье привел к ценовому коллапсу

Россияне начали массово интересоваться электромобилями на фоне скачков цен на бензин и перебоев с его поставками. За последние три недели число запросов на электрокары выросло в три-четыре раза. Однако рынок отвечает на этот спрос ростом цен и дефицитом доступных моделей, сообщает ИА PrimaMedia.
В Приморье, где традиционно высока доля иномарок из Азии, спрос на "электрички" растет быстрее многих регионов. Но местная специфика — огромные расстояния и суровый климат — делает покупку рискованной: зарядная сеть в крае пока не готова к массовому наплыву владельцев электрокаров, особенно за пределами крупных городов.
|Показатель
|Значение
|Электромобили в РФ (начало 2023)
|~170 тыс. шт.
|Электромобили в РФ (начало 2024)
|200 тыс. + шт.
|Прогноз по РФ до конца 2024
|до 300 тыс. шт.
|Электромобили в Приморье (начало 2024)
|~10 тыс. шт. (+30% к прошлому году)
Покупатели, решившие сэкономить на топливе, сталкиваются с новой проблемой: бюджетные электрокары почти исчезли из продажи. Китайские поставщики, видя ажиотаж, начали поднимать ценники на 20-30%. В итоге потребители вынуждены либо переплачивать, либо выбирать более дорогие и премиальные модели с увеличенным запасом хода.
В начале года на рынок вышли новые модели с улучшенными аккумуляторами, но их стоимость остается высокой. Это создает парадокс: люди ищут способ сократить расходы на эксплуатацию авто, но входной билет в мир электротяги становится всё дороже.
Для Приморского края электромобиль остается скорее городским аксессуаром, чем полноценным средством передвижения. Основная проблема — зарядные станции. Их критически мало в удаленных районах, что превращает любую поездку за пределы города в логистический квест. Без развертывания сети быстрых зарядок массовый переход на электротягу останется лишь цифрой в статистике запросов.
"В условиях нестабильности на рынке топлива и роста цен электромобили становятся более привлекательным вариантом. Однако, чтобы этот бум стал устойчивым, необходимо ускорить развитие инфраструктуры и снизить стоимость электромобилей", — отмечают профильные специалисты.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.