Сотни домов останутся без воды: ремонт во Владивостоке лишит тысячи людей базовых удобств

Сотни домов во Владивостоке временно останутся без холодного водоснабжения. Ограничения введут для проведения ремонта на насосных станциях "Днепровская" и "Некрасовская", сообщили в "Приморском водоканале".

Фото: Wikimedia Commons by AVRS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневая вода (ржавая вода), текущая из крана после временного отключения

Без воды останутся жители центра города, а также Первореченского и Ленинского районов. Список затронутых территорий охватывает основные транспортные артерии и жилые массивы.

Район / Зона Основные улицы и проспекты Центр и основные магистрали Светланская, Алеутская, Пушкинская, Некрасовская, Адмирала Фокина, Верхнепортовая, Уборевича, Суханова Проспекты Океанский, Партизанский, Красного Знамени, Народный Жилые районы Семеновская, Луговая, Жигура, Днепровская, Фадеева, Баляева, Ильичева, Иртышская, Прапорщика Комарова, Фонтанная, Хабаровская, Авроровская, Толстого, Острякова

Полный список адресов, которые попали под график отключений, опубликовали в "Приморском водоканале".

"Ограничение связано с проведением ремонтных работ на водопроводных насосных станциях "Днепровская" и "Некрасовская"", — сообщили в "Приморском водоканале".

Масштабные работы на насосных станциях в условиях сложного рельефа Владивостока всегда создают нагрузку на логистику водоснабжения. Жителям рекомендуется заранее создать запас воды.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех