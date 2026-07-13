Сотни домов останутся без воды: ремонт во Владивостоке лишит тысячи людей базовых удобств

Сотни домов во Владивостоке временно останутся без холодного водоснабжения. Ограничения введут для проведения ремонта на насосных станциях "Днепровская" и "Некрасовская", сообщили в "Приморском водоканале".
Без воды останутся жители центра города, а также Первореченского и Ленинского районов. Список затронутых территорий охватывает основные транспортные артерии и жилые массивы.
|Район / Зона
|Основные улицы и проспекты
|Центр и основные магистрали
|Светланская, Алеутская, Пушкинская, Некрасовская, Адмирала Фокина, Верхнепортовая, Уборевича, Суханова
|Проспекты
|Океанский, Партизанский, Красного Знамени, Народный
|Жилые районы
|Семеновская, Луговая, Жигура, Днепровская, Фадеева, Баляева, Ильичева, Иртышская, Прапорщика Комарова, Фонтанная, Хабаровская, Авроровская, Толстого, Острякова
Полный список адресов, которые попали под график отключений, опубликовали в "Приморском водоканале".
"Ограничение связано с проведением ремонтных работ на водопроводных насосных станциях "Днепровская" и "Некрасовская"", — сообщили в "Приморском водоканале".
Масштабные работы на насосных станциях в условиях сложного рельефа Владивостока всегда создают нагрузку на логистику водоснабжения. Жителям рекомендуется заранее создать запас воды.
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