Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Похудение как образ жизни: три скрытые ловушки не дают выйти из замкнутого круга
Ухоженная яблоня — здоровый урожай: как навсегда забыть о пятнах на плодах
Почти сто тридцать тонн брака: проверки на Сахалине выявили серьезные проблемы в партиях кормов
Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ
Mercedes-Benz E-Class признан самой надежной моделью бренда по результатам опроса WhatCar
Ольга Орлова дала совет, как завоевать внимание мужчин: с чего звезда предлагает начать в первую очередь
Золотистая корочка и тающая серединка: творожная запеканка, которая тает во рту
Самый полезный тренажёр давно стоит дома: три упражнения со стулом для мышц живота
Жуткое сравнение с игроманией: главная сваха России предостерегла от разрушительной зависимости

Сотни домов останутся без воды: ремонт во Владивостоке лишит тысячи людей базовых удобств

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Сотни домов во Владивостоке временно останутся без холодного водоснабжения. Ограничения введут для проведения ремонта на насосных станциях "Днепровская" и "Некрасовская", сообщили в "Приморском водоканале".

Коричневая вода (ржавая вода), текущая из крана после временного отключения
Фото: Wikimedia Commons by AVRS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневая вода (ржавая вода), текущая из крана после временного отключения

Без воды останутся жители центра города, а также Первореченского и Ленинского районов. Список затронутых территорий охватывает основные транспортные артерии и жилые массивы.

Район / Зона Основные улицы и проспекты
Центр и основные магистрали Светланская, Алеутская, Пушкинская, Некрасовская, Адмирала Фокина, Верхнепортовая, Уборевича, Суханова
Проспекты Океанский, Партизанский, Красного Знамени, Народный
Жилые районы Семеновская, Луговая, Жигура, Днепровская, Фадеева, Баляева, Ильичева, Иртышская, Прапорщика Комарова, Фонтанная, Хабаровская, Авроровская, Толстого, Острякова

Полный список адресов, которые попали под график отключений, опубликовали в "Приморском водоканале".

"Ограничение связано с проведением ремонтных работ на водопроводных насосных станциях "Днепровская" и "Некрасовская"", — сообщили в "Приморском водоканале".

Масштабные работы на насосных станциях в условиях сложного рельефа Владивостока всегда создают нагрузку на логистику водоснабжения. Жителям рекомендуется заранее создать запас воды.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Volkswagen Passat китайской сборки официально выйдет на рынок Казахстана через Mercur Autos
Авто
Volkswagen Passat китайской сборки официально выйдет на рынок Казахстана через Mercur Autos
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Садоводство, цветоводство
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Последние материалы
Похудение как образ жизни: три скрытые ловушки не дают выйти из замкнутого круга
Ухоженная яблоня — здоровый урожай: как навсегда забыть о пятнах на плодах
Почти сто тридцать тонн брака: проверки на Сахалине выявили серьезные проблемы в партиях кормов
Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ
Mercedes-Benz E-Class признан самой надежной моделью бренда по результатам опроса WhatCar
Ольга Орлова дала совет, как завоевать внимание мужчин: с чего звезда предлагает начать в первую очередь
Сотни домов останутся без воды: ремонт во Владивостоке лишит тысячи людей базовых удобств
Золотистая корочка и тающая серединка: творожная запеканка, которая тает во рту
Самый полезный тренажёр давно стоит дома: три упражнения со стулом для мышц живота
Жуткое сравнение с игроманией: главная сваха России предостерегла от разрушительной зависимости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.