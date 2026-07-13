На продажу в Ростовской области выставили действующий элеваторный комплекс «Атаманский». Объявление о сделке появилось на одной из крупных онлайн-площадок. Покупателю предлагают полный пакет акций предприятия, что обеспечит переход права собственности в полном объеме.
Объект находится в 95 километрах от Ростова-на-Дону. Площадка расположена на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей, что упрощает прием и отгрузку зерна.
|Объект/Мощность
|Объем/Описание
|Элеватор
|41 тыс. тонн
|Напольное хранение
|30 тыс. тонн
|Склад продукции
|1 тыс. тонн
|Дополнительно
|Действующая хлебопекарня
Инфраструктура комплекса включает визировочную и центральную лаборатории для анализа качества зерновых и масличных культур. Продавец заявляет, что все здания и оборудование соответствуют нормам промышленной безопасности и имеют необходимые заключения.
Стоимость пакета акций не указана — цену обсудят с потенциальным покупателем в ходе переговоров.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.