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Почти семьдесят тысяч тонн зерна: сделка в Ростовской области изменит расклад сил в регионе

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

На продажу в Ростовской области выставили действующий элеваторный комплекс «Атаманский». Объявление о сделке появилось на одной из крупных онлайн-площадок. Покупателю предлагают полный пакет акций предприятия, что обеспечит переход права собственности в полном объеме.

Рабочий очищает зернохранилище от пшеницы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочий очищает зернохранилище от пшеницы

Объект находится в 95 километрах от Ростова-на-Дону. Площадка расположена на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей, что упрощает прием и отгрузку зерна.

Объект/Мощность Объем/Описание
Элеватор 41 тыс. тонн
Напольное хранение 30 тыс. тонн
Склад продукции 1 тыс. тонн
Дополнительно Действующая хлебопекарня

Инфраструктура комплекса включает визировочную и центральную лаборатории для анализа качества зерновых и масличных культур. Продавец заявляет, что все здания и оборудование соответствуют нормам промышленной безопасности и имеют необходимые заключения.

Стоимость пакета акций не указана — цену обсудят с потенциальным покупателем в ходе переговоров.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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