Почти семьдесят тысяч тонн зерна: сделка в Ростовской области изменит расклад сил в регионе

На продажу в Ростовской области выставили действующий элеваторный комплекс «Атаманский». Объявление о сделке появилось на одной из крупных онлайн-площадок. Покупателю предлагают полный пакет акций предприятия, что обеспечит переход права собственности в полном объеме.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рабочий очищает зернохранилище от пшеницы

Объект находится в 95 километрах от Ростова-на-Дону. Площадка расположена на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей, что упрощает прием и отгрузку зерна.

Объект/Мощность Объем/Описание Элеватор 41 тыс. тонн Напольное хранение 30 тыс. тонн Склад продукции 1 тыс. тонн Дополнительно Действующая хлебопекарня

Инфраструктура комплекса включает визировочную и центральную лаборатории для анализа качества зерновых и масличных культур. Продавец заявляет, что все здания и оборудование соответствуют нормам промышленной безопасности и имеют необходимые заключения.

Стоимость пакета акций не указана — цену обсудят с потенциальным покупателем в ходе переговоров.