Почти сто тридцать тонн брака: проверки на Сахалине выявили серьезные проблемы в партиях кормов

На Сахалине проверили качество более 23 тысяч тонн кормов для животных и рыб. С начала 2026 года специалисты Сахалинского филиала ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" исследовали 1,8 тысячи проб из 119 партий продукции. Результаты проверок передали в Россельхознадзор и заказчикам.

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Лаборатория анализировала кормовую муку, соевый жмых, комбикорма для свиней и рыб. Эксперты проверяли до 35 показателей на соответствие ГОСТам и техусловиям, чтобы определить свежесть продукции и ее питательную ценность.

Брак нашли в семи партиях общим весом почти 131 тонна. Специалисты зафиксировали 22 нарушения в шести партиях комбикормов для свиней и одной партии мясокостной муки.

Параметр Показатель Общий объем проверенных кормов Более 23 тыс. тонн Количество исследованных проб Свыше 1,8 тыс. Объем продукции с нарушениями 130,9 тонн

Данные о качестве кормов занесли в систему "Веста". Параллельно на острове контролируют и пищевую промышленность: за этот же период проверили 58 партий консервов (более 315 тысяч банок). Все они оказались безопасными.