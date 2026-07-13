На Сахалине проверили качество более 23 тысяч тонн кормов для животных и рыб. С начала 2026 года специалисты Сахалинского филиала ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" исследовали 1,8 тысячи проб из 119 партий продукции. Результаты проверок передали в Россельхознадзор и заказчикам.
Лаборатория анализировала кормовую муку, соевый жмых, комбикорма для свиней и рыб. Эксперты проверяли до 35 показателей на соответствие ГОСТам и техусловиям, чтобы определить свежесть продукции и ее питательную ценность.
Брак нашли в семи партиях общим весом почти 131 тонна. Специалисты зафиксировали 22 нарушения в шести партиях комбикормов для свиней и одной партии мясокостной муки.
|Параметр
|Показатель
|Общий объем проверенных кормов
|Более 23 тыс. тонн
|Количество исследованных проб
|Свыше 1,8 тыс.
|Объем продукции с нарушениями
|130,9 тонн
Данные о качестве кормов занесли в систему "Веста". Параллельно на острове контролируют и пищевую промышленность: за этот же период проверили 58 партий консервов (более 315 тысяч банок). Все они оказались безопасными.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.