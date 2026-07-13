Задерживаются вылеты в Москву и Владивосток: 14 июля главный аэропорт Южно-Сахалинска удивил пассажиров

Во вторник, 14 июля, сбился график работы главного аэропорта региона. Задержали четыре рейса по направлениям Москва и Владивосток.
Данные онлайн-табло на 8:00 показывают сдвиги как по вылетам, так и по прилетам. Пассажирам приходится ждать свои самолеты до полудня.
|Рейс
|Направление
|Статус
|Новое время
|S7-6204
|Владивосток
|Вылет
|11:20 (вместо 9:00)
|FV-6284 / SU-6284
|Москва
|Вылет
|11:30 (вместо 13:00)
|S7-6203
|Владивосток
|Прилет
|10:20 (вместо 8:00)
|FV-6283 / SU-6283
|Москва
|Прилет
|10:55 (вместо 9:00)
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