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Задерживаются вылеты в Москву и Владивосток: 14 июля главный аэропорт Южно-Сахалинска удивил пассажиров

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Во вторник, 14 июля, сбился график работы главного аэропорта региона. Задержали четыре рейса по направлениям Москва и Владивосток.

Взлет самолета
Фото: flickr. com by Jordi Cucurull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Взлет самолета

Данные онлайн-табло на 8:00 показывают сдвиги как по вылетам, так и по прилетам. Пассажирам приходится ждать свои самолеты до полудня.

Рейс Направление Статус Новое время
S7-6204 Владивосток Вылет 11:20 (вместо 9:00)
FV-6284 / SU-6284 Москва Вылет 11:30 (вместо 13:00)
S7-6203 Владивосток Прилет 10:20 (вместо 8:00)
FV-6283 / SU-6283 Москва Прилет 10:55 (вместо 9:00)
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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