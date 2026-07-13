Задерживаются вылеты в Москву и Владивосток: 14 июля главный аэропорт Южно-Сахалинска удивил пассажиров

Во вторник, 14 июля, сбился график работы главного аэропорта региона. Задержали четыре рейса по направлениям Москва и Владивосток.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Взлет самолета

Данные онлайн-табло на 8:00 показывают сдвиги как по вылетам, так и по прилетам. Пассажирам приходится ждать свои самолеты до полудня.

Рейс Направление Статус Новое время S7-6204 Владивосток Вылет 11:20 (вместо 9:00) FV-6284 / SU-6284 Москва Вылет 11:30 (вместо 13:00) S7-6203 Владивосток Прилет 10:20 (вместо 8:00) FV-6283 / SU-6283 Москва Прилет 10:55 (вместо 9:00)