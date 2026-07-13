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Тишина в розетках Южно-Сахалинска: плановые работы лишат света часть жилых кварталов и садов

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Во вторник, 14 июля, в Южно-Сахалинске временно отключат электричество. Энергетики из филиала ПАО "Сахалинэнерго" проведут плановые работы на сетях. Перебои затронут частный сектор, многоквартирные дома и социальные объекты.

Электрощиток при отключении света
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Электрощиток при отключении света
Время отключения Адреса и объекты
13:00 — 17:00 ул. Емельянова: 33, 33а, 33б, 35; гимназия № 1 им. А. С. Пушкина, детский сад "Рябинка"
10:00 — 16:00 пр. Мира: 229, 231, 240, 250, 258, 260; ул. Дальневосточная: 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; ул. Емельянова: 14; ул. Пограничная: 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19а; ул. Физкультурная: 241, 244, 244а, 247, 252, 253, 258

Уточнить детали можно через диспетчерскую ФРС по телефонам: 782-782 и 8 (800) 301-300-8, либо на официальном сайте службы.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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