Стихия нанесла ощутимый удар: в Псковской области завершают устранение масштабного блэкаута

В Псковской области восстановили подачу электричества в 85% населенных пунктов, которые обесточил шторм. Всего ремонтные бригады "Россети Северо-Запад" охватили 619 поселков и деревень.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Yarzab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Элеткросети

Специалисты псковского филиала компании работают в круглосуточном режиме. В организации введен особый график, чтобы быстрее вернуть свет в дома жителей.

Для обычного жителя сейчас самое опасное — пытаться самостоятельно починить линию или подойти к поврежденным опорам. Энергетики предупреждают: приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров запрещено.

Если вы заметили повреждение ЛЭП или остались без света, нужно сообщить об этом по бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (для мобильных — короткий номер 220).

Показатель Значение Доля восстановленного электроснабжения 85% Количество охваченных населенных пунктов 619 Безопасная дистанция до обрыва ЛЭП 8 метров

Ранее сильный ливень с крупным градом прошел по Себежскому району.