Стихия нанесла ощутимый удар: в Псковской области завершают устранение масштабного блэкаута

В Псковской области восстановили подачу электричества в 85% населенных пунктов, которые обесточил шторм. Всего ремонтные бригады "Россети Северо-Запад" охватили 619 поселков и деревень.
Специалисты псковского филиала компании работают в круглосуточном режиме. В организации введен особый график, чтобы быстрее вернуть свет в дома жителей.
Для обычного жителя сейчас самое опасное — пытаться самостоятельно починить линию или подойти к поврежденным опорам. Энергетики предупреждают: приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров запрещено.
Если вы заметили повреждение ЛЭП или остались без света, нужно сообщить об этом по бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (для мобильных — короткий номер 220).
|Показатель
|Значение
|Доля восстановленного электроснабжения
|85%
|Количество охваченных населенных пунктов
|619
|Безопасная дистанция до обрыва ЛЭП
|8 метров
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