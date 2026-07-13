Водители Пскова окажутся в ловушке: работы на станции Псков-2 парализуют привычные маршруты

В Пскове 14 июля ограничат движение транспорта в районе железнодорожного переезда "2‑й километр станции Псков-2". Дорогу перекроют частично: между улицами 128‑й Стрелковой Дивизии и Советской Армии останется только одна полоса. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: unsplash.com by Marco Biondi is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Светофор

Ограничения введут на восемь часов — с 09:00 до 17:00. В этот период рабочие проведут ремонт переезда.

Водителям, которые ежедневно ездят по этому маршруту, стоит заранее продумать альтернативные пути или заложить дополнительное время на дорогу, чтобы избежать заторов в часы пик.

Транспортные сложности в городе продолжатся и в следующие дни. 15 и 17 июля планируют полностью перекрыть два участка улицы Вокзальной.