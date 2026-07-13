Кошмар для дачников закончился: решение губернатора Ленобласти в корне изменило ситуацию на АЗС

Власти Ленинградской области нашли компромисс в вопросе отпуска топлива в розницу. После переговоров губернатора Александра Дрозденко с нефтяными гигантами жителям региона разрешили заправлять канистры объемом 10 литров. Ранее такие ограничения создавали неудобства для владельцев дачных участков и загородных домов, использующих бензин для хозяйственных нужд.
Главное требование нефтяников к клиентам — качество тары. Емкость должна быть выполнена из материалов, предназначенных для хранения ГСМ, и соответствовать государственным стандартам. Обычный пластик и пищевые контейнеры по-прежнему под запретом из-за риска статического искрения и разрыва стенок.
Данная мера направлена в первую очередь на поддержку садоводов. Малая техника — триммеры, газонокосилки и генераторы — требует регулярной дозаправки, а возить их непосредственно к колонке невозможно. В условиях, когда дорожная логистика в регионе постоянно меняется, возможность легально создать небольшой запас топлива становится критически важной.
Розничный рынок нефтепродуктов подстраивается под нужды населения, которое всё чаще выбирает жизнь за городом.
|Параметр
|Условия отпуска
|Стандартный объем
|До 10 литров в сертифицированную тару
|Расширенный лимит
|До 20 литров (в зависимости от политики АЗС)
|Требования к таре
|Металл или спецпластик с маркировкой ГОСТ
"Смягчение регламентов на АЗС — это логичный шаг для территорий с высокой долей частного сектора. Садовая техника потребляет немного, но без регулярного подвоза топлива работа на участках встает. Важно, чтобы сети не превращали это в бюрократический квест", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Для многих семейных бюджетов расходы на топливо становятся заметной статьей, сопоставимой с тем, как растут траты на услуги общепита в соседнем Петербурге. Стабильность правил игры на заправках позволяет жителям планировать накладные расходы на содержание жилья более эффективно.
"Четкие правила отпуска ГСМ в мелкую тару минимизируют риски административных споров между персоналом АЗС и потребителями. Это решение снимает лишнее напряжение, не нарушая норм пожарной безопасности, если тара соответствует стандартам", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Нет, это категорически запрещено. Используемая тара должна быть предназначена именно для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку ГОСТ.
Решение принято после обращения губернатора к крупнейшим нефтяным компаниям, однако лимиты свыше 10 литров каждая сеть устанавливает индивидуально.
Официально таких требований нет, однако заправка осуществляется только в сертифицированные канистры в рамках установленных объемов.
Нет, мера введена исключительно для удобства жителей Ленобласти, использующих бензин для бытовых нужд и средств малой механизации.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.