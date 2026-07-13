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Кошмар для дачников закончился: решение губернатора Ленобласти в корне изменило ситуацию на АЗС

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Власти Ленинградской области нашли компромисс в вопросе отпуска топлива в розницу. После переговоров губернатора Александра Дрозденко с нефтяными гигантами жителям региона разрешили заправлять канистры объемом 10 литров. Ранее такие ограничения создавали неудобства для владельцев дачных участков и загородных домов, использующих бензин для хозяйственных нужд.

Канистра для топлива
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Канистра для топлива

Бензин под замок: правила и лимиты

Главное требование нефтяников к клиентам — качество тары. Емкость должна быть выполнена из материалов, предназначенных для хранения ГСМ, и соответствовать государственным стандартам. Обычный пластик и пищевые контейнеры по-прежнему под запретом из-за риска статического искрения и разрыва стенок.

Данная мера направлена в первую очередь на поддержку садоводов. Малая техника — триммеры, газонокосилки и генераторы — требует регулярной дозаправки, а возить их непосредственно к колонке невозможно. В условиях, когда дорожная логистика в регионе постоянно меняется, возможность легально создать небольшой запас топлива становится критически важной.

Инфраструктурный контекст

Розничный рынок нефтепродуктов подстраивается под нужды населения, которое всё чаще выбирает жизнь за городом. 

Параметр Условия отпуска
Стандартный объем До 10 литров в сертифицированную тару
Расширенный лимит До 20 литров (в зависимости от политики АЗС)
Требования к таре Металл или спецпластик с маркировкой ГОСТ

"Смягчение регламентов на АЗС — это логичный шаг для территорий с высокой долей частного сектора. Садовая техника потребляет немного, но без регулярного подвоза топлива работа на участках встает. Важно, чтобы сети не превращали это в бюрократический квест", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для многих семейных бюджетов расходы на топливо становятся заметной статьей, сопоставимой с тем, как растут траты на услуги общепита в соседнем Петербурге. Стабильность правил игры на заправках позволяет жителям планировать накладные расходы на содержание жилья более эффективно.

"Четкие правила отпуска ГСМ в мелкую тару минимизируют риски административных споров между персоналом АЗС и потребителями. Это решение снимает лишнее напряжение, не нарушая норм пожарной безопасности, если тара соответствует стандартам", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заправлять топливо в обычную пластиковую бутылку?

Нет, это категорически запрещено. Используемая тара должна быть предназначена именно для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку ГОСТ.

Действует ли разрешение во всех сетях АЗС?

Решение принято после обращения губернатора к крупнейшим нефтяным компаниям, однако лимиты свыше 10 литров каждая сеть устанавливает индивидуально.

Нужно ли предъявлять документы на садовую технику?

Официально таких требований нет, однако заправка осуществляется только в сертифицированные канистры в рамках установленных объемов.

Связано ли это с дефицитом топлива?

Нет, мера введена исключительно для удобства жителей Ленобласти, использующих бензин для бытовых нужд и средств малой механизации.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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