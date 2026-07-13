Худший сценарий для Приморья: слияние атмосферных фронтов обрекло регион на библейский потоп

Тайфун "Бави", серьезно потрепавший инфраструктуру Китая и Японии, берет курс на российский Дальний Восток. В Азии стихия уже привела к масштабным наводнениям: в КНР пришлось экстренно эвакуировать около трех миллионов человек. Сейчас метеорологи фиксируют трансформацию вихря в мощный внетропический циклон, который ударит по Приморью с удвоенной силой из-за слияния с корейским атмосферным фронтом.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тайфун

Владивосток под водой: 90% нормы за полдня

Основной удар стихии придется на 15 июля. По прогнозам синоптиков, во Владивостоке всего за несколько часов — с раннего утра до полудня — выпадет почти месячный объем осадков. Интенсивность ливней может достигать 35 мм в час, что превратит городские улицы в полноценные водопады. Для сравнения: суммарный объем воды превысит показатели недавнего циклона "Бернадетт", заливавшего центральную Россию.

"Ожидается резкий отклик рек на ливни. Уровень воды может подняться на два метра, а в отдельных узких руслах — почти до трех метров. Учитывая штормовой ветер до 22 м/с на побережье, ситуация потребует предельной мобилизации коммунальных служб", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особую тревогу вызывает состояние гидротехнических сооружений. Если в западных регионах страны власти контролируют состояние рек по экологическим показателям, то на Востоке сейчас на первый план выходит физическая пропускная способность дамб и ливневок. В Приморье за короткий срок ожидается до 90 мм осадков, что эквивалентно девяти ведрам воды на каждый квадратный метр площади.

Параметр стихии Прогнозные значения Объем осадков (Владивосток) 50-90 мм за 6 часов Порывы ветра До 22 м/с (шторм) Подъем уровня рек От 2,0 до 2,8 метра

География ненастья: от Сахалина до Якутии

После Приморского края циклон двинется вглубь материка и на север. В Хабаровском крае 15 и 16 июля под прицелом окажутся восточные районы. Следом непогода накроет север Сахалина. Избыточное увлажнение почвы уже фиксируется в Амурской области, где за первую декаду июля выпало 70% месячной нормы осадков, и новые ливни лишь усугубят паводковую ситуацию.

"Летние муссоны — традиционная нагрузка для инфраструктуры Дальнего Востока, однако в текущем сезоне аномалии идут одна за другой. В Чите уже побит суточный рекорд осадков за всю историю наблюдений. Такие пиковые нагрузки требуют корректировки планов по благоустройству и защите территорий", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Проливные дожди ожидаются также в Забайкальском крае, на юге Якутии и в Иркутской области. Хотя дальневосточные села порой опережают города в обновлении инфраструктуры, противостоять паводкам такого масштаба без потерь крайне сложно. В зоне риска находятся не только жилые постройки, но и логистические цепочки, чувствительные к размывам дорожного полотна.

Ответы на популярные вопросы

Почему тайфун изменил статус на "циклон"?

При выходе в умеренные широты тайфуны теряют тропические свойства из-за контакта с холодным воздухом, но сохраняют огромный запас влаги и энергии ветра.

Насколько опасен подъем воды на 2 метра?

Это критический уровень для малых рек, который неизбежно ведет к подтоплению пойменных земель, частного сектора и повреждению мостовых переходов.

Стоит ли ожидать отмены авиарейсов и поездов?

При ветре свыше 20 м/с и видимости менее 500 метров транспортные узлы вводят ограничения. Пассажирам рекомендуется следить за расписанием в реальном времени.

Как долго продлится активная фаза ливней?

Основной массив воды выльется в течение 36-48 часов, после чего циклон начнет заполняться и терять силу, уходя в сторону Охотского моря.

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