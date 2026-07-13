Ленинградская область разрешила заправку топлива в сертифицированные канистры на АЗС

Жителям Ленинградской области разрешили заправлять топливо в канистры на автозаправочных станциях. Мера поможет владельцам загородных домов и дач обеспечить работу садовой техники — бензопил и газонокосилок.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Канистра для топлива

Об этом сообщил председатель комитета информационной политики региона и пресс-секретарь губернатора Никита Донцов. Решение стало результатом переговоров экономического блока правительства с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями.

"Базовый лимит составляет 10 литров на одну канистру стандартного объема. Некоторые торговые сети в инициативном порядке готовы заливать до 20 литров. При этом обязательное условие — использование только сертифицированных канистр, предназначенных для хранения горюче-смазочных материалов", — пояснил Никита Донцов.

Ситуация с топливом в регионе

Вопрос доступности бензина и дизеля в области остается под контролем. В частности, губернатор Александр Дрозденко ранее отмечал сложности с поставками в северо-восточные районы. Чтобы решить проблему, в Лодейном Поле и Подорожье в ближайшие недели установят контейнерные автоматические АЗС.

Ранее глава региона заявлял, что запасы топлива в области есть, а ситуация должна стабилизироваться к середине июля по мере выхода российских нефтеперерабатывающих заводов на плановые объемы производства. В отличие от некоторых других субъектов РФ, в Ленобласти решили отказаться от введения QR-кодов для выдачи бензина.

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Контекст соседнего города

В Санкт-Петербурге ситуация с топливом в конце июня была более напряженной. Горожане сообщали об очередях на заправках, а на некоторых станциях проспекта Королева водители заметили блокировку пистолетов на колонках, что фактически ограничивало возможность заправки.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова