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Ленинградская область разрешила заправку топлива в сертифицированные канистры на АЗС

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Жителям Ленинградской области разрешили заправлять топливо в канистры на автозаправочных станциях. Мера поможет владельцам загородных домов и дач обеспечить работу садовой техники — бензопил и газонокосилок.

Канистра для топлива
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Канистра для топлива

Об этом сообщил председатель комитета информационной политики региона и пресс-секретарь губернатора Никита Донцов. Решение стало результатом переговоров экономического блока правительства с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями.

"Базовый лимит составляет 10 литров на одну канистру стандартного объема. Некоторые торговые сети в инициативном порядке готовы заливать до 20 литров. При этом обязательное условие — использование только сертифицированных канистр, предназначенных для хранения горюче-смазочных материалов", — пояснил Никита Донцов.

Ситуация с топливом в регионе

Вопрос доступности бензина и дизеля в области остается под контролем. В частности, губернатор Александр Дрозденко ранее отмечал сложности с поставками в северо-восточные районы. Чтобы решить проблему, в Лодейном Поле и Подорожье в ближайшие недели установят контейнерные автоматические АЗС.

Ранее глава региона заявлял, что запасы топлива в области есть, а ситуация должна стабилизироваться к середине июля по мере выхода российских нефтеперерабатывающих заводов на плановые объемы производства. В отличие от некоторых других субъектов РФ, в Ленобласти решили отказаться от введения QR-кодов для выдачи бензина.

Регион Меры по регулированию топлива
Ленинградская область Разрешена заправка в сертифицированные канистры (10-20 л)
Омская область Лимит на машину: до 40 л бензина и 80 л дизеля в канистры
Нижегородская область Планируют тест продажи по QR-кодам и госномерам
Московская область ФАС возбудила дела против шести сетей АЗС из-за роста цен

Контекст соседнего города

В Санкт-Петербурге ситуация с топливом в конце июня была более напряженной. Горожане сообщали об очередях на заправках, а на некоторых станциях проспекта Королева водители заметили блокировку пистолетов на колонках, что фактически ограничивало возможность заправки.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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