Инвестиционный конвейер Петербурга выдал новый крупный проект: в Зеленогорске возведут четырехзвездочный отель стоимостью 3 млрд рублей. Курортный комплекс на Приморском шоссе получил статус стратегического, что открывает застройщику "зеленый коридор" в кабинетах Смольного. Инвестор заберет земельный участок без борьбы на торгах и получит полное административное сопровождение.
Гостиницу представили на стенде Петербурга в рамках ПМЭФ-2026. Площадка в Курортном районе станет круглогодичной точкой притяжения, ориентированной на оздоровление и семейный отдых. Власти подчеркивают, что проект — это не просто стройка, а часть долгосрочного плана по перевариванию растущего турпотока, который в 2025 году уже перевалил за 12 млн человек.
|Параметр
|Значение
|Объем инвестиций
|Почти 3 млрд рублей
|Номерной фонд
|151 номер ("4 звезды")
|Рабочие места
|162 вакансии для местных жителей
|Специализация
|Оздоровление, экологический и семейный туризм
Локация в Зеленогорске традиционно считается престижной, но требует серьезных вложений в инфраструктуру.
"Присвоение стратегического статуса проекту в Зеленогорске — это четкий сигнал рынку: город готов жертвовать доходами от аукционов ради долгосрочных дивидендов в виде рабочих мест и налогов от сферы услуг. При объеме инвестиций в 3 миллиарда рублей объект будет окупаться около 10-12 лет, но гарантированное сопровождение властей снижает риски долгостроя", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Важно учитывать и климатическую составляющую. Курортный район часто попадает под удар стихии, и аномальные погодные явления в Петербурге вносят коррективы в работу туристических объектов. Новый комплекс должен обладать повышенной автономностью.
"Для Курортного района критически важно строить объекты, способные работать в режиме полной загрузки вне зависимости от сезона. 151 номер — это средний масштаб, который не создаст избыточной нагрузки на дорожную сеть, но позволит качественно благоустроить прилегающую территорию по федеральным стандартам комфортной среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Главная привилегия — получение земли без конкурса и снижение бюрократических барьеров при согласовании документации.
Проект обеспечит создание более 160 рабочих мест и развитие экологических зон отдыха в доступности от города.
Это часть стратегии развития Петербурга до 2035 года, превращающая Курортный район в современный оздоровительный кластер.
Да, комплекс проектируется как круглогодичный с упором на оздоровительные процедуры и внутреннюю инфраструктуру.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.