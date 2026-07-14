Миллиарды ради будущего престижа: курортный район Петербурга ждет радикальная трансформация

Инвестиционный конвейер Петербурга выдал новый крупный проект: в Зеленогорске возведут четырехзвездочный отель стоимостью 3 млрд рублей. Курортный комплекс на Приморском шоссе получил статус стратегического, что открывает застройщику "зеленый коридор" в кабинетах Смольного. Инвестор заберет земельный участок без борьбы на торгах и получит полное административное сопровождение.

Фото: commons.wikimedia.org by Арина Самукова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Берег Финского залива, вблизи лашеря "Солнечный", Зеленогорск

Параметры и мощности проекта

Гостиницу представили на стенде Петербурга в рамках ПМЭФ-2026. Площадка в Курортном районе станет круглогодичной точкой притяжения, ориентированной на оздоровление и семейный отдых. Власти подчеркивают, что проект — это не просто стройка, а часть долгосрочного плана по перевариванию растущего турпотока, который в 2025 году уже перевалил за 12 млн человек.

Параметр Значение Объем инвестиций Почти 3 млрд рублей Номерной фонд 151 номер ("4 звезды") Рабочие места 162 вакансии для местных жителей Специализация Оздоровление, экологический и семейный туризм

Оценка экспертов: зачем городу новый люкс

Локация в Зеленогорске традиционно считается престижной, но требует серьезных вложений в инфраструктуру.

"Присвоение стратегического статуса проекту в Зеленогорске — это четкий сигнал рынку: город готов жертвовать доходами от аукционов ради долгосрочных дивидендов в виде рабочих мест и налогов от сферы услуг. При объеме инвестиций в 3 миллиарда рублей объект будет окупаться около 10-12 лет, но гарантированное сопровождение властей снижает риски долгостроя", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно учитывать и климатическую составляющую. Курортный район часто попадает под удар стихии, и аномальные погодные явления в Петербурге вносят коррективы в работу туристических объектов. Новый комплекс должен обладать повышенной автономностью.

"Для Курортного района критически важно строить объекты, способные работать в режиме полной загрузки вне зависимости от сезона. 151 номер — это средний масштаб, который не создаст избыточной нагрузки на дорожную сеть, но позволит качественно благоустроить прилегающую территорию по федеральным стандартам комфортной среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Что дает инвестору стратегический статус?

Главная привилегия — получение земли без конкурса и снижение бюрократических барьеров при согласовании документации.

Как это отразится на петербуржцах?

Проект обеспечит создание более 160 рабочих мест и развитие экологических зон отдыха в доступности от города.

Почему выбран именно Зеленогорск?

Это часть стратегии развития Петербурга до 2035 года, превращающая Курортный район в современный оздоровительный кластер.

Будет ли отель доступен зимой?

Да, комплекс проектируется как круглогодичный с упором на оздоровительные процедуры и внутреннюю инфраструктуру.

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