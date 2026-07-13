Местные в шоке от масштаба: в Тверской области завершили возведение грандиозного "Белого дома"

В Бежецке Тверской области завершается масштабный проект по созданию нового медицинского кластера. Стройка, стартовавшая в 2021 году, вышла на финишную прямую. Здание уже обрело свой узнаваемый облик: из-за характерного фасада местные жители окрестили новый комплекс "Белым домом" по аналогии с Домом правительства в Москве.

Фото: www.pexels.com by Thirdman is licensed under Бесплатное использование Рабочий смотрит в чертеж

Инженерная начинка и структура

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и призван стать опорной точкой для медицины всего северо-востока региона. Это не просто замена старым корпусам, а автономный городок со своей жизнеобеспечивающей базой. В распоряжении медиков появится собственная газовая котельная, что исключит зависимость от муниципальных сетей, и вертолетная площадка для экстренной эвакуации пациентов. Учитывая риски на федеральных трассах, где часто требуется помощь высококвалифицированных реаниматологов, наличие санавиации становится критическим фактором.

"Новый комплекс — это переход от точечного ремонта старых зданий к системному развитию территории. Централизация диагностических и операционных мощностей в одном месте резко снижает эксплуатационные расходы бюджета и повышает инвестиционную привлекательность района для молодых специалистов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кадровый вопрос и охват населения

Главный врач Бежецкой ЦРБ Елена Гаврилова подчеркнула, что здание — это лишь форма, которую нужно наполнить содержанием. Сейчас больница активно рекрутирует персонал, сотрудничая с Тверским медуниверситетом и местным колледжем.

Межмуниципальный статус центра позволит обслуживать более 100 тысяч человек из 11 соседних округов. Это особенно актуально на фоне усиления контроля за безопасностью продукции и общим санитарным фоном в аграрных районах области. Глава региона Виталий Королев подтвердил, что объект находится в высокой степени готовности.

"Создание такой мощной базы в малом городе — это страховка от деградации первичного звена. Важно, чтобы прилегающая инфраструктура, включая пешеходные зоны и подъездные пути, соответствовали уровню самого здания, иначе логистический разрыв нивелирует все вложения в оборудование", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Технические характеристики объекта

Параметр Что включает Жилой фонд (койки) 130 мест (взрослый и детский стационары) Хирургия Две современные операционные Специализация Лучевая и УЗ-диагностика, родильное отделение Сервис Собственная газовая котельная, вертодром

Ответы на популярные вопросы

Кто сможет лечиться в новой Бежецкой ЦРБ?

Больница сохраняет статус районной для 30 тысяч местных жителей, но как межмуниципальный центр будет принимать пациентов из 11 соседних округов Тверской области.

Будет ли в больнице родильное отделение?

Да, в новом комплексе предусмотрено современное родильное отделение, оснащенное необходимым оборудованием для помощи матерям и новорожденным.

Как больница решает проблему дефицита врачей?

Руководство ведет прямой набор выпускников Тверского государственного медицинского университета и Бежецкого медицинского колледжа, предлагая работу в новых условиях.

Что за вертолетная площадка на территории?

Это объект для нужд санавиации, позволяющий оперативно доставлять тяжелых пациентов в областные центры или принимать пострадавших в ДТП с трасс.

Читайте также