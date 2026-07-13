Местные в шоке от масштаба: в Тверской области завершили возведение грандиозного "Белого дома"

В Бежецке Тверской области завершается масштабный проект по созданию нового медицинского кластера. Стройка, стартовавшая в 2021 году, вышла на финишную прямую. Здание уже обрело свой узнаваемый облик: из-за характерного фасада местные жители окрестили новый комплекс "Белым домом" по аналогии с Домом правительства в Москве.
Проект реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и призван стать опорной точкой для медицины всего северо-востока региона. Это не просто замена старым корпусам, а автономный городок со своей жизнеобеспечивающей базой. В распоряжении медиков появится собственная газовая котельная, что исключит зависимость от муниципальных сетей, и вертолетная площадка для экстренной эвакуации пациентов. Учитывая риски на федеральных трассах, где часто требуется помощь высококвалифицированных реаниматологов, наличие санавиации становится критическим фактором.
"Новый комплекс — это переход от точечного ремонта старых зданий к системному развитию территории. Централизация диагностических и операционных мощностей в одном месте резко снижает эксплуатационные расходы бюджета и повышает инвестиционную привлекательность района для молодых специалистов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Главный врач Бежецкой ЦРБ Елена Гаврилова подчеркнула, что здание — это лишь форма, которую нужно наполнить содержанием. Сейчас больница активно рекрутирует персонал, сотрудничая с Тверским медуниверситетом и местным колледжем.
Межмуниципальный статус центра позволит обслуживать более 100 тысяч человек из 11 соседних округов. Это особенно актуально на фоне усиления контроля за безопасностью продукции и общим санитарным фоном в аграрных районах области. Глава региона Виталий Королев подтвердил, что объект находится в высокой степени готовности.
"Создание такой мощной базы в малом городе — это страховка от деградации первичного звена. Важно, чтобы прилегающая инфраструктура, включая пешеходные зоны и подъездные пути, соответствовали уровню самого здания, иначе логистический разрыв нивелирует все вложения в оборудование", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Параметр
|Что включает
|Жилой фонд (койки)
|130 мест (взрослый и детский стационары)
|Хирургия
|Две современные операционные
|Специализация
|Лучевая и УЗ-диагностика, родильное отделение
|Сервис
|Собственная газовая котельная, вертодром
Больница сохраняет статус районной для 30 тысяч местных жителей, но как межмуниципальный центр будет принимать пациентов из 11 соседних округов Тверской области.
Да, в новом комплексе предусмотрено современное родильное отделение, оснащенное необходимым оборудованием для помощи матерям и новорожденным.
Руководство ведет прямой набор выпускников Тверского государственного медицинского университета и Бежецкого медицинского колледжа, предлагая работу в новых условиях.
Это объект для нужд санавиации, позволяющий оперативно доставлять тяжелых пациентов в областные центры или принимать пострадавших в ДТП с трасс.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.