Эта болезнь маскируется под грипп: в Волгограде зафиксировали первый опасный случай

В Волгоградской области зафиксирован первый в этом сезоне случай лихорадки Западного Нила. Инфекцию подтвердили у жителя областного центра. Для региона эта болезнь не является новой: природные очаги вируса существуют здесь десятилетиями, и ежегодно в летне-осенний период врачи регистрируют обращения пациентов.
Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое поддерживается в природе в основном птицами. Человек становится случайным звеном в этой цепи. Главный путь передачи — укусы обычных кровососущих комаров. Реже переносчиками выступают клещи, однако именно комариная популяция определяет масштаб сезонных вспышек.
В России заболевание системно регистрируют с 1999 года. В группе риска традиционно находятся южные регионы, где сочетание высокой температуры и влажности способствует быстрому размножению насекомых-переносчиков.
"Вирус Западного Нила опасен тем, что специфического лечения — препарата, бьющего точно в цель, — пока не существует. Врачи проводят поддерживающую терапию, помогая организму справиться с интоксикацией. Особое внимание нужно уделять людям старше 60 лет и тем, кто имеет сахарный диабет или почечную недостаточность, так как у них риск осложнений значительно выше", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.
Большинство инфицированных (до 80%) переносят болезнь незаметно. У остальных ЛЗН может проявляться как обычный грипп или сильное пищевое расстройство. Типичная клиническая картина включает:
Инкубационный период обычно составляет от 2 до 14 дней. Главная угроза — нейроинвазивная форма заболевания. Вирус способен проникать через гематоэнцефалический барьер, вызывая воспаление оболочек мозга (менингит) или самого мозгового вещества (энцефалит). В таких случаях могут появиться дезориентация, судороги и мышечная слабость, требующие немедленной госпитализации.
Поскольку вакцины против лихорадки Западного Нила для людей на данный момент нет, единственным способом защиты остается разрыв контакта с переносчиком.
|Метод защиты
|Действие
|Репелленты
|Использование средств при выходе на улицу
|Физические барьеры
|Установка москитных сеток на окна и использование фумигаторов в помещениях
|Контроль среды
|Ликвидация емкостей со стоячей водой на участках (бочки, старые шины), где размножаются личинки
Эпидемиологи напоминают, что пик активности комаров приходится на сумерки и рассвет. В это время при нахождении на природе рекомендуется носить закрытую одежду из плотных тканей.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.