Эта болезнь маскируется под грипп: в Волгограде зафиксировали первый опасный случай

В Волгоградской области зафиксирован первый в этом сезоне случай лихорадки Западного Нила. Инфекцию подтвердили у жителя областного центра. Для региона эта болезнь не является новой: природные очаги вируса существуют здесь десятилетиями, и ежегодно в летне-осенний период врачи регистрируют обращения пациентов.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Комара на коже

Как происходит заражение

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое поддерживается в природе в основном птицами. Человек становится случайным звеном в этой цепи. Главный путь передачи — укусы обычных кровососущих комаров. Реже переносчиками выступают клещи, однако именно комариная популяция определяет масштаб сезонных вспышек.

В России заболевание системно регистрируют с 1999 года. В группе риска традиционно находятся южные регионы, где сочетание высокой температуры и влажности способствует быстрому размножению насекомых-переносчиков.

"Вирус Западного Нила опасен тем, что специфического лечения — препарата, бьющего точно в цель, — пока не существует. Врачи проводят поддерживающую терапию, помогая организму справиться с интоксикацией. Особое внимание нужно уделять людям старше 60 лет и тем, кто имеет сахарный диабет или почечную недостаточность, так как у них риск осложнений значительно выше", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Симптомы и скрытые опасности

Большинство инфицированных (до 80%) переносят болезнь незаметно. У остальных ЛЗН может проявляться как обычный грипп или сильное пищевое расстройство. Типичная клиническая картина включает:

резкий подъем температуры до 38–40 градусов;

интенсивную головную боль и ломоту в мышцах;

слабость, тошноту или диарею;

иногда — пятнистую сыпь на коже.

Инкубационный период обычно составляет от 2 до 14 дней. Главная угроза — нейроинвазивная форма заболевания. Вирус способен проникать через гематоэнцефалический барьер, вызывая воспаление оболочек мозга (менингит) или самого мозгового вещества (энцефалит). В таких случаях могут появиться дезориентация, судороги и мышечная слабость, требующие немедленной госпитализации.

Защита без вакцины

Поскольку вакцины против лихорадки Западного Нила для людей на данный момент нет, единственным способом защиты остается разрыв контакта с переносчиком.

Метод защиты Действие Репелленты Использование средств при выходе на улицу Физические барьеры Установка москитных сеток на окна и использование фумигаторов в помещениях Контроль среды Ликвидация емкостей со стоячей водой на участках (бочки, старые шины), где размножаются личинки

Эпидемиологи напоминают, что пик активности комаров приходится на сумерки и рассвет. В это время при нахождении на природе рекомендуется носить закрытую одежду из плотных тканей.