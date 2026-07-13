Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Volkswagen Passat китайской сборки официально выйдет на рынок Казахстана через Mercur Autos
Водители Пскова окажутся в ловушке: работы на станции Псков-2 парализуют привычные маршруты
Эти макароны могут вместить тонну начинки: 6 сочных вариантов с конкильони
Кошмар для дачников закончился: решение губернатора Ленобласти в корне изменило ситуацию на АЗС
Витебск принял XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар» с участием 42 стран
Ленинградская область разрешила заправку топлива в сертифицированные канистры на АЗС
Диванная иерархия: составлен список наиболее подходящих пород кошек для содержания в квартире
В глазах темнело и тело дрожало: Любовь Аксёнова перешла черту ради достоверности в кино
Местные в шоке от масштаба: в Тверской области завершили возведение грандиозного "Белого дома"

Эта болезнь маскируется под грипп: в Волгограде зафиксировали первый опасный случай

Россия » Поволжье

В Волгоградской области зафиксирован первый в этом сезоне случай лихорадки Западного Нила. Инфекцию подтвердили у жителя областного центра. Для региона эта болезнь не является новой: природные очаги вируса существуют здесь десятилетиями, и ежегодно в летне-осенний период врачи регистрируют обращения пациентов.

Комара на коже
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Комара на коже

Как происходит заражение

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое поддерживается в природе в основном птицами. Человек становится случайным звеном в этой цепи. Главный путь передачи — укусы обычных кровососущих комаров. Реже переносчиками выступают клещи, однако именно комариная популяция определяет масштаб сезонных вспышек.

В России заболевание системно регистрируют с 1999 года. В группе риска традиционно находятся южные регионы, где сочетание высокой температуры и влажности способствует быстрому размножению насекомых-переносчиков.

"Вирус Западного Нила опасен тем, что специфического лечения — препарата, бьющего точно в цель, — пока не существует. Врачи проводят поддерживающую терапию, помогая организму справиться с интоксикацией. Особое внимание нужно уделять людям старше 60 лет и тем, кто имеет сахарный диабет или почечную недостаточность, так как у них риск осложнений значительно выше", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Симптомы и скрытые опасности

Большинство инфицированных (до 80%) переносят болезнь незаметно. У остальных ЛЗН может проявляться как обычный грипп или сильное пищевое расстройство. Типичная клиническая картина включает:

  • резкий подъем температуры до 38–40 градусов;
  • интенсивную головную боль и ломоту в мышцах;
  • слабость, тошноту или диарею;
  • иногда — пятнистую сыпь на коже.

Инкубационный период обычно составляет от 2 до 14 дней. Главная угроза — нейроинвазивная форма заболевания. Вирус способен проникать через гематоэнцефалический барьер, вызывая воспаление оболочек мозга (менингит) или самого мозгового вещества (энцефалит). В таких случаях могут появиться дезориентация, судороги и мышечная слабость, требующие немедленной госпитализации.

Защита без вакцины

Поскольку вакцины против лихорадки Западного Нила для людей на данный момент нет, единственным способом защиты остается разрыв контакта с переносчиком.

Метод защиты Действие
Репелленты Использование средств при выходе на улицу
Физические барьеры Установка москитных сеток на окна и использование фумигаторов в помещениях
Контроль среды Ликвидация емкостей со стоячей водой на участках (бочки, старые шины), где размножаются личинки

Эпидемиологи напоминают, что пик активности комаров приходится на сумерки и рассвет. В это время при нахождении на природе рекомендуется носить закрытую одежду из плотных тканей.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова.
Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Наука и техника
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Наука и техника
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Мир. Новости мира
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Последние материалы
Сёла обошли города в развитии: масштабное обновление инфраструктуры Чувашии выявило лидеров
Люди просто звереют в очередях: критический дефицит горючего на Дону парализовал целую область
У вулкана есть свой голос перед бурей — новые технологии научились слышать его еще до начала извержения
Сумбур на АЗС окончательно надоел: Псковская область отменила временные запреты на бензин
Погребенное веками в Брестской области: открытие изменило представление об обороне замка Сапег
Скрывать кредиты теперь бесполезно: единый реестр данных лишит многих шанса на новый заем
Финансовая трансформация Абхазии: Москва запустила процесс контроля за местным бюджетом
Риск аварии стал слишком очевидным: Петербург приступает к замене критических узлов коллекторов
Скрытые сигналы человеческого тела: как стать признанным вожаком в лице домашней кошки
Донские берега собирают печальную жатву: роковой фактор сделал отдых у воды смертельным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.