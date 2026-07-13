Лето в Феодосии превратится в испытание: перекрытие улицы Чехова парализует привычный трафик

В Феодосии с 13 июля по 6 сентября 2026 года перекроют часть улицы Чехова. Дорогу закроют для автомобилей на время капитального ремонта водопровода, сообщил глава администрации города Владимир Ким.

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Движение ограничат на участке между домами № 38 и № 60. Поскольку работы затронут привычные маршруты жителей и туристов, городские службы изменили схему движения транспорта.

"Для удобства жителей остановку общественного транспорта "ул. Чехова" временно перенесли к дому № 23 по улице Армянская", — пояснил Владимир Ким.

Для автомобилистов подготовили схему объезда. Ремонт водопроводных сетей в разгар летнего сезона может повлиять на трафик в районе, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Параметр Детали Срок работ 13 июля — 6 сентября 2026 года Закрытый участок ул. Чехова, между домами № 38 и № 60 Новое место остановки ул. Армянская, дом № 23