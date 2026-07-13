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Экологическая катастрофа отступила на шаг: в Тульской области зафиксировали сдвиг в состоянии рек

Россия » Центр » Тула

Состояние водных артерий Тульской области за последний год показало неоднородную динамику. По данным регионального министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, экологическая ситуация в целом стабильна, а на некоторых участках фиксируются улучшения. Тем не менее, промышленная нагрузка и износ коммунальных систем продолжают держать качество воды в ряде рек на критических отметках.

Сказочные Голубые озёра на закате дня
Фото: creativecommons.org by Владислав Алексеевец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сказочные Голубые озёра на закате дня

Лидеры по загрязнению и чистые исключения

Самым проблемным объектом региона признана река Мышега в районе Алексина. Хотя чиновники и рапортуют о смене статуса с "экстремально загрязненной" на "очень грязную", фактически это означает лишь переход из критической стадии в тяжелую. Параллельно с этим качество воды в верховьях Оки (Белев) и Упе сдвинулось с мертвой точки: их класс сменился с "грязной" на "очень загрязненную".

На фоне общего индустриального пейзажа выделяется река Красивая Меча. Она сохраняет статус "слабо загрязненной", что делает её уникальным природным резерватом для области. Статус "грязных" по-прежнему удерживают ключевые водные магистрали — Дон, Шатское водохранилище и участок Оки в Алексине.

"Сброс химии и неочищенных стоков напрямую влияет не только на экосистему, но и на общую экологическую безопасность территорий. Даже если статус меняется на одну ступень, это требует колоссальных усилий по надзору за предприятиями-загрязнителями", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Юридические последствия для загрязнителей

Основной причиной плачевного состояния Мышеги стали регулярные выбросы промышленных объектов и неисправность очистных сооружений. Лабораторный анализ воды выявил опасные концентрации аммоний-иона, фосфатов и нитритов. Также зафиксировано аномальное потребление кислорода, что ведет к гибели речной фауны.

Борьба с нарушителями перешла в судебную плоскость. В июне 2026 года Арбитражный суд вынес решение в отношении коммунального предприятия Алексина. За сброс нечистот в реку организация обязана выплатить более 17,6 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Это создает прецедент, когда игнорирование экологических норм становится экономически невыгодным.

Для развития береговых зон и обеспечения стабильной работы служб регион не только штрафует, но и инвестирует значительные суммы в инфраструктуру. 

Инструментарий оценки: что находят химики

Министерство опирается на данные постоянного мониторинга. Оценка проводится по комплексу гидрохимических показателей. Текущий срез ситуации позволяет сравнить уровень нагрузки на разные водные артерии области.

Река / Водоем Текущий статус
Красивая Меча Слабо загрязненная (Лидер чистоты)
Ока (Белев), Упа Очень загрязненная (Есть динамика)
Ока (Алексин), Дон, Шатское вдхр. Грязная (Стабильно плохо)
Мышега Очень грязная (Критический уровень)

Реабилитация русел: пятилетний план

За последние пять лет власти провели серию работ по механической расчистке русел. Это позволяет снизить заиливание и восстановить пропускную способность рек. Суммарно было очищено более 15 километров наиболее запущенных участков. Речь идет о работах на Упе (Одоев), Оке (Белев) и Шивороне в двух районах. Акцент делается на территориях, где близость к населенным пунктам критична.

"Инженерная расчистка рек в малых городах способствует не только экологии, но и развитию рекреационного потенциала. Если берег приведен в порядок, это сразу повышает ценность жилья и привлекательность земельных участков поблизости", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Особое внимание уделяется малым рекам, таким как Скнига и её притоки в Заокском районе. Там протяженность работ составила 3,5 км. В поселке Епифань расчистили 2-километровый участок Дона, что важно для сохранения историко-культурного ландшафта региона.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли купаться в реке Мышега после смены статуса на "очень грязную"?

Нет, данный статус всё еще подразумевает опасную концентрацию вредных веществ и нечистот, что исключает безопасное купание.

Чем опасен избыток фосфатов и нитритов в речной воде?

Эти вещества вызывают "цветение" воды, резко снижают уровень кислорода и делают воду токсичной для рыб и человека.

Будут ли продолжаться работы по расчистке рек?

Да, министерство экологии планирует продолжать реабилитацию водных объектов в рамках национальных проектов и региональных программ.

Какая река Тульской области считается самой безопасной для отдыха?

Согласно отчету ведомства, наиболее чистой и стабильной по качеству воды остается Красивая Меча.

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Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов, специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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