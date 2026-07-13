Экологическая катастрофа отступила на шаг: в Тульской области зафиксировали сдвиг в состоянии рек

Состояние водных артерий Тульской области за последний год показало неоднородную динамику. По данным регионального министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, экологическая ситуация в целом стабильна, а на некоторых участках фиксируются улучшения. Тем не менее, промышленная нагрузка и износ коммунальных систем продолжают держать качество воды в ряде рек на критических отметках.
Самым проблемным объектом региона признана река Мышега в районе Алексина. Хотя чиновники и рапортуют о смене статуса с "экстремально загрязненной" на "очень грязную", фактически это означает лишь переход из критической стадии в тяжелую. Параллельно с этим качество воды в верховьях Оки (Белев) и Упе сдвинулось с мертвой точки: их класс сменился с "грязной" на "очень загрязненную".
На фоне общего индустриального пейзажа выделяется река Красивая Меча. Она сохраняет статус "слабо загрязненной", что делает её уникальным природным резерватом для области. Статус "грязных" по-прежнему удерживают ключевые водные магистрали — Дон, Шатское водохранилище и участок Оки в Алексине.
"Сброс химии и неочищенных стоков напрямую влияет не только на экосистему, но и на общую экологическую безопасность территорий. Даже если статус меняется на одну ступень, это требует колоссальных усилий по надзору за предприятиями-загрязнителями", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Основной причиной плачевного состояния Мышеги стали регулярные выбросы промышленных объектов и неисправность очистных сооружений. Лабораторный анализ воды выявил опасные концентрации аммоний-иона, фосфатов и нитритов. Также зафиксировано аномальное потребление кислорода, что ведет к гибели речной фауны.
Борьба с нарушителями перешла в судебную плоскость. В июне 2026 года Арбитражный суд вынес решение в отношении коммунального предприятия Алексина. За сброс нечистот в реку организация обязана выплатить более 17,6 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Это создает прецедент, когда игнорирование экологических норм становится экономически невыгодным.
Для развития береговых зон и обеспечения стабильной работы служб регион не только штрафует, но и инвестирует значительные суммы в инфраструктуру.
Министерство опирается на данные постоянного мониторинга. Оценка проводится по комплексу гидрохимических показателей. Текущий срез ситуации позволяет сравнить уровень нагрузки на разные водные артерии области.
|Река / Водоем
|Текущий статус
|Красивая Меча
|Слабо загрязненная (Лидер чистоты)
|Ока (Белев), Упа
|Очень загрязненная (Есть динамика)
|Ока (Алексин), Дон, Шатское вдхр.
|Грязная (Стабильно плохо)
|Мышега
|Очень грязная (Критический уровень)
За последние пять лет власти провели серию работ по механической расчистке русел. Это позволяет снизить заиливание и восстановить пропускную способность рек. Суммарно было очищено более 15 километров наиболее запущенных участков. Речь идет о работах на Упе (Одоев), Оке (Белев) и Шивороне в двух районах. Акцент делается на территориях, где близость к населенным пунктам критична.
"Инженерная расчистка рек в малых городах способствует не только экологии, но и развитию рекреационного потенциала. Если берег приведен в порядок, это сразу повышает ценность жилья и привлекательность земельных участков поблизости", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Особое внимание уделяется малым рекам, таким как Скнига и её притоки в Заокском районе. Там протяженность работ составила 3,5 км. В поселке Епифань расчистили 2-километровый участок Дона, что важно для сохранения историко-культурного ландшафта региона.
Нет, данный статус всё еще подразумевает опасную концентрацию вредных веществ и нечистот, что исключает безопасное купание.
Эти вещества вызывают "цветение" воды, резко снижают уровень кислорода и делают воду токсичной для рыб и человека.
Да, министерство экологии планирует продолжать реабилитацию водных объектов в рамках национальных проектов и региональных программ.
Согласно отчету ведомства, наиболее чистой и стабильной по качеству воды остается Красивая Меча.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.