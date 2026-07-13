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Поезда в Крым изменят маршруты до 20 июля: туристам придётся пересесть на автобусы

Россия

Все поезда, идущие в Крым, до 20 июля будут начинать и заканчивать свой путь на станции Керчь-Южная Новый Парк. О временном изменении маршрутов сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Вагон поезда
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Вагон поезда

Пассажиры, которым нужно добраться от Керчи до конечных пунктов назначения внутри полуострова, могут воспользоваться автобусными рейсами.

Такой график движения влияет на логистику туристов и местных жителей в разгар летнего сезона, увеличивая время в пути из-за необходимости пересадки с поезда на автобус.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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