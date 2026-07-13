Поезда в Крым изменят маршруты до 20 июля: туристам придётся пересесть на автобусы

Все поезда, идущие в Крым, до 20 июля будут начинать и заканчивать свой путь на станции Керчь-Южная Новый Парк. О временном изменении маршрутов сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Пассажиры, которым нужно добраться от Керчи до конечных пунктов назначения внутри полуострова, могут воспользоваться автобусными рейсами.
Такой график движения влияет на логистику туристов и местных жителей в разгар летнего сезона, увеличивая время в пути из-за необходимости пересадки с поезда на автобус.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.