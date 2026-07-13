Больше не нужно ехать в город: визит в Солнцевский район решил проблему с узкими врачами

С 14 по 17 июля мобильный медицинский комплекс "Поезд здоровья" прибудет в Солнцевский район. Жители поселков и сел смогут пройти осмотр у кардиолога, невролога, эндокринолога и дерматовенеролога без поездок в крупные города.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач и пациент

График работы врачей распределен по населенным пунктам:

Дата Место приема и адрес 14 июля п. Солнцево, ул. Ю. Чекулаева, 40А 15 июля с. Выползово, ул. Гвардейская, зд. 36 16 июля с. Дорохо-Доренское, ул. Молодёжная, зд. 2А 17 июля с. Афанасьевка, ул. Школьная, зд. 2А

Для людей из удаленных сел такие выезды упрощают доступ к узким специалистам, которые обычно принимают только в районных центрах или областных больницах.

С начала года "Поезд здоровья" посетил 30 населенных пунктов в девяти районах области. Медицинскую помощь получили более 2 тысяч человек. До конца сезона врачи планируют доехать еще в десять районов региона.