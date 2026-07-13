Больше не нужно ехать в город: визит в Солнцевский район решил проблему с узкими врачами

С 14 по 17 июля мобильный медицинский комплекс "Поезд здоровья" прибудет в Солнцевский район. Жители поселков и сел смогут пройти осмотр у кардиолога, невролога, эндокринолога и дерматовенеролога без поездок в крупные города.
График работы врачей распределен по населенным пунктам:
|Дата
|Место приема и адрес
|14 июля
|п. Солнцево, ул. Ю. Чекулаева, 40А
|15 июля
|с. Выползово, ул. Гвардейская, зд. 36
|16 июля
|с. Дорохо-Доренское, ул. Молодёжная, зд. 2А
|17 июля
|с. Афанасьевка, ул. Школьная, зд. 2А
Для людей из удаленных сел такие выезды упрощают доступ к узким специалистам, которые обычно принимают только в районных центрах или областных больницах.
С начала года "Поезд здоровья" посетил 30 населенных пунктов в девяти районах области. Медицинскую помощь получили более 2 тысяч человек. До конца сезона врачи планируют доехать еще в десять районов региона.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.