Сорок лет в одном здании: масштабные перемены коснутся детских садов города к учебному году

В двух детских садах города обновляют инфраструктуру. Глава городской администрации посетил объекты №10 и №150, чтобы проверить ход строительных работ.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Счастливый малыш в синей куртке протягивает руки к взрослому в раздевалке детского сада

В саду №150, которому исполнилось 40 лет, сейчас меняют инженерные сети: отопление, водоснабжение и электрику. Строители также утепляют фасад и ремонтируют кровлю.

"Этому учреждению уже 40 лет, так что оно давно нуждалось в переменах", — отметил глава городской администрации Ясинский.

Внутри здания обновляют спортивный зал и санузлы, меняют окна и двери, делают чистовую отделку. Поскольку в детском саду работают группы развития, подготовки к школе и коррекционные классы, оборудование и мебель будут подбирать под специфику каждой группы.

Объект и работы Что делают Внешний контур Ремонт кровли, утепление фасада, замена окон и дверей Инженерия Замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения Помещения Ремонт спортзала и санузлов, чистовая отделка стен

Работы финансируются через национальный проект "Семья". Строители должны закончить ремонт к началу учебного года, чтобы дети могли вернуться в обновленные группы.