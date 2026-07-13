Сорок лет в одном здании: масштабные перемены коснутся детских садов города к учебному году

В двух детских садах города обновляют инфраструктуру. Глава городской администрации посетил объекты №10 и №150, чтобы проверить ход строительных работ.
В саду №150, которому исполнилось 40 лет, сейчас меняют инженерные сети: отопление, водоснабжение и электрику. Строители также утепляют фасад и ремонтируют кровлю.
"Этому учреждению уже 40 лет, так что оно давно нуждалось в переменах", — отметил глава городской администрации Ясинский.
Внутри здания обновляют спортивный зал и санузлы, меняют окна и двери, делают чистовую отделку. Поскольку в детском саду работают группы развития, подготовки к школе и коррекционные классы, оборудование и мебель будут подбирать под специфику каждой группы.
|Объект и работы
|Что делают
|Внешний контур
|Ремонт кровли, утепление фасада, замена окон и дверей
|Инженерия
|Замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения
|Помещения
|Ремонт спортзала и санузлов, чистовая отделка стен
Работы финансируются через национальный проект "Семья". Строители должны закончить ремонт к началу учебного года, чтобы дети могли вернуться в обновленные группы.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.