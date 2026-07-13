Псков заблокировал доступ к вокзалу: дорожные работы вынудили автомобилистов искать объезды

В Пскове завершают ремонт улицы Вокзальной. На этой неделе рабочие закончат обустройство последних участков в районе магазина "Эльдорадо" и слева от виадука, сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

Из-за финального этапа работ с 15 июля меняется схема движения. Автомобилисты не смогут повернуть с виадука в сторону "Эльдорадо" — этот участок перекроют до Октябрьского проспекта. Проезд от Октябрьского проспекта к железнодорожному вокзалу останется открытым. До пятницы специалисты уложат верхний слой асфальта и откроют поворот с виадука.

В пятницу ограничения перенесут на другой отрезок: перекроют улицу Вокзальную от Октябрьского проспекта до улицы Речной. В этот период путь к вокзалу с Октябрьского проспекта будет закрыт. Водителям предложат объезд по улице Бастионной.

Период Ограничения и объезды С 15 июля (до пятницы) Закрыт участок от Октябрьского проспекта до "Эльдорадо". Поворот с виадука недоступен С пятницы Закрыт участок от Октябрьского проспекта до улицы Речной. Поворот к вокзалу закрыт. Объезд по ул. Бастионной Конец июля Полное завершение работ