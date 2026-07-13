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Месячная норма за несколько часов: стихия в Кировской области заблокировала путь на Удмуртию

Россия » Поволжье » Киров

Залповые ливни ограничили движение на региональных трассах Кировской области. Сильнее всего непогода ударила по Фаленскому муниципальному округу: за несколько часов там выпала почти месячная норма осадков, что привело к подтоплению дорог.

Дождь на улице
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дождь на улице

Полностью закрыли проезд на трассе Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — граница Удмуртской Республики. Движение заблокировано на 124-м километре и участке 124+500. Дороги откроют только после того, как устранят последствия разгула стихии.

На дороге Фаленки — Уни, в районе 5-го километра, движение сохранили, но перевели на реверсивную схему. Автомобили теперь пропускают по одной полосе.

Участок дороги Статус движения
Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — граница Удмуртии (124 км и 124+500) Закрыто
Фаленки — Уни (5 км) Реверсивное движение (по одной полосе)

Дорожные службы сейчас отводят воду и проверяют целостность полотна. Специалисты должны убедиться в безопасности проезда, прежде чем снять ограничения.

"Ситуация находится на постоянном контроле. Открыть движение в полном объеме планируют сразу после того, как вода уйдет с проезжей части и специалисты убедятся, что проезд безопасен для автомобилистов", — сообщили в областном министерстве транспорта.

Водителям рекомендуют заранее планировать поездки в сторону Фаленок и использовать альтернативные маршруты.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
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