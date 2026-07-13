Омск примет 26-й федеральный сабантуй с участием делегаций из 30 регионов России и Казахстана

Омск примет 26-й федеральный сабантуй — традиционный праздник окончания весенних полевых работ татар и башкир. Мероприятие пройдет 17 и 18 июля. В город приедут делегации из 30 регионов России и Казахстана.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, Пожарная Каланча, главная историческая достопримечательность

Программа начнется в пятницу, 17 июля, со скачек на омском ипподроме. К заездам подготовили покрытие трека и провели тренировки с лошадьми. Всего за два дня праздник посетят более 50 тысяч человек.

Инфраструктура и развлечения

На Зеленом острове строят татарское подворье из сосны. В комплекс войдут мечеть с минаретом и кухня с печью. Гостям предложат национальные блюда: блины, баурсаки и чак-чак. Процесс приготовления будет открытым.

"На данной площадке мы представим кухню, татарскую вышивку, национальные узоры, фольклор. Всё это будет сопровождаться играми, танцами", — Евгений Глонин, руководитель передовой группы (Республика Татарстан).

Помимо подворья, в Омске развернут этнодеревню и аллею Дружбы. В программе заявлены национальные забавы и борьба Корэш. В качестве призов для победителей подготовят баранов и живого петуха. Последний достанется тому, кто первым поднимется на вертикальный столб высотой около 10 метров.

"Это отдельная история. Кто-то специально будет ночью залазить, чтобы прикрепить клетку с петухом. Мы делаем столб около 10 метров, а это практически трехэтажный дом", — Наталья Степанова, директор Омского Дома Дружбы.

Значение для региона

Федеральный сабантуй впервые проходит в Омской области. Это событие стало одной из важных точек в подготовке города к статусу Культурной столицы-2026.

"В нашем регионе сильны традиции межкультурного диалога. Такие праздники позволяют ярко показать свои традиции, прикоснуться к традициям других народов", — Юрий Трофимов, министр культуры Омской области.