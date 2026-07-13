Деньги потекли рекой: Брянская область зафиксировала скачок выплат в бюджет страны

Малый и средний бизнес Брянской области увеличил налоговые выплаты в консолидированный бюджет страны на 23%. Теперь эта сумма составляет 55,7 млрд рублей. В региональный бюджет через специальные налоговые режимы поступило 8,3 млрд рублей, что на 13% больше прежних показателей.
Предприниматели создают четверть валового регионального продукта региона. Этот результат выше средних показателей по России. В общем обороте всех организаций области доля малого и среднего бизнеса достигает почти 40%. Сейчас в регионе работают более 38 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.
|Показатель
|Значение / Динамика
|Налоги в бюджет РФ
|55,7 млрд руб. (+23%)
|Налоги в бюджет области
|8,3 млрд руб. (+13%)
|Количество субъектов МСП
|Более 38 тысяч
|Доля в обороте всех организаций
|Почти 40%
Наиболее активно развиваются торговля, транспорт, строительство и обрабатывающая промышленность. Для тех, кто открывает дело или расширяет производство, работает центр "Мой бизнес". Там предприниматели получают льготные кредиты и консультации.
Отдельный блок поддержки направили ветеранам боевых действий. По программе "Брянские герои — обучение бизнесу" знания получили 45 участников СВО. Всего через образовательные площадки центра прошли 350 человек, включая физических лиц и представителей МСП.
"Малый и средний бизнес формирует четверть валового регионального продукта — доля выше, чем в среднем по России", — сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Рост налоговых поступлений говорит о том, что предприятия региона перешли от стадии выживания к развитию. Когда бизнес расширяет оборот и увеличивает штат сотрудников, это напрямую влияет на благоустройство малых городов и сел, так как растут доходы местных бюджетов.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.