Циклон "Бернадетт" сожрал ягоды: в Калининграде оценивают ущерб от урагана

Циклон "Бернадетт", обрушившийся на Калининградскую область 8 июля, повредил инфраструктуру пляжей и уничтожил часть урожая ягод. Предварительный ущерб оценивают в несколько миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Зандер виктор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Королевские ворота, Калининград

Повреждения обсуждали на оперативном совещании правительства региона. Шторм разрушил мостики и элементы благоустройства в прибрежных зонах. Сильнее всего пострадали фермеры и сельскохозяйственные предприятия: ураган сбил ягоды, что привело к прямым убыткам для производителей.

Сейчас власти региона восстанавливают поврежденные объекты и выплачивают помощь семьям, пострадавшим от стихии. Для финансирования работ правительство области планирует привлечь дополнительные ресурсы и согласовать поддержку с федеральным центром.

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Специалисты продолжают оценивать полный масштаб повреждений. Эти данные помогут определить объем необходимых компенсаций и меры по защите территорий от будущих штормов.

"Власти региона уже начали процесс восстановления поврежденных объектов и оказания помощи пострадавшим", — сообщили в правительстве Калининградской области.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.