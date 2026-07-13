Циклон "Бернадетт" сожрал ягоды: в Калининграде оценивают ущерб от урагана

Циклон "Бернадетт", обрушившийся на Калининградскую область 8 июля, повредил инфраструктуру пляжей и уничтожил часть урожая ягод. Предварительный ущерб оценивают в несколько миллионов рублей.
Повреждения обсуждали на оперативном совещании правительства региона. Шторм разрушил мостики и элементы благоустройства в прибрежных зонах. Сильнее всего пострадали фермеры и сельскохозяйственные предприятия: ураган сбил ягоды, что привело к прямым убыткам для производителей.
Сейчас власти региона восстанавливают поврежденные объекты и выплачивают помощь семьям, пострадавшим от стихии. Для финансирования работ правительство области планирует привлечь дополнительные ресурсы и согласовать поддержку с федеральным центром.
|Объект ущерба
|Последствия
|Пляжные зоны
|Разрушение мостиков и элементов инфраструктуры
|Сельское хозяйство
|Потеря урожая ягод
Специалисты продолжают оценивать полный масштаб повреждений. Эти данные помогут определить объем необходимых компенсаций и меры по защите территорий от будущих штормов.
"Власти региона уже начали процесс восстановления поврежденных объектов и оказания помощи пострадавшим", — сообщили в правительстве Калининградской области.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.