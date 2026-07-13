Хинштейн в ярости: цены на бензин в Курской области не позволили молчать главе региона

В Курской области фиксируют резкий скачок цен на топливо. На некоторых частных АЗС стоимость литра бензина поднялась до 180 рублей.
Ситуация затронула водителей региона: в то время как крупные сети ("Роснефть", "Газпром", "Лукойл") подняли цены примерно на 4%, частные заправки установили стоимость, многократно превышающую рыночную.
"Такие цены на бензин — это настоящее издевательство над людьми", — возмутился губернатор Александр Хинштейн на заседании регионального оперштаба.
Для борьбы с ценовыми аномалиями в работу включилось региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и прокуратура. Сейчас ведомства готовят проверки конкретных заправочных станций.
Процедура проверки требует согласования с центральным аппаратом ФАС. Глава региона сообщил, что уже связался с руководством федерального ведомства с просьбой ускорить этот процесс, и получил поддержку.
|Тип АЗС
|Динамика цен
|Крупные холдинги (Роснефть, Газпром, Лукойл)
|Рост около 4%
|Отдельные частные АЗС
|До 180 руб./литр
Результаты проверок покажут, обоснован ли такой рост цен или владельцы заправок необоснованно завышают стоимость топлива для жителей области.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.