Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура

Завод "Владимирский стандарт" в закрытом городе Радужный приостановил работу с 1 по 24 июля 2026 года. В правительстве Владимирской области заявляют, что массовых сокращений не будет, однако одновременно с этим предлагают сотрудникам переобучение или поиск новой работы через кадровый центр.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Производство колбасы

Ситуация на предприятии обострилась после сообщений о вынужденном простое персонала. Рабочим выплачивают две трети заработной платы. Прокуратура города Владимира совместно с трудовой инспекцией начала проверку, чтобы выяснить, соблюдаются ли права сотрудников при временной остановке производства.

"С 1 по 24 июля 2026 года в связи с технологической необходимостью предприятие приостанавливает работу. По словам руководства предприятия, массового сокращения сотрудников не планируется, долгов по заработной плате нет, за сотрудниками, занятыми на производстве, сохраняется 2/3 заработной платы", — сообщает пресс-служба Белого дома.

Жизнь в цеху: от норм выработки до быта

Сотрудники завода описывают иную картину. По словам уволившихся рабочих, проблемы начались после смены собственника в августе 2024 года. Люди жалуются на резкий рост норм выработки: если раньше за единицу времени требовалось выпустить 45 батонов, то теперь — 70. Это привело к конфликтам и даже случаям, когда смены покидали цеха в знак протеста.

Помимо нагрузки, рабочих беспокоит быт и организация процесса. По их словам, на производстве стали регулярно заканчиваться специи, оболочка и сырье, а в санитарных узлах отсутствовала даже туалетная бумага. Также участились случаи возврата продукции заказчиками, из-за чего готовую колбасу отправляли в утиль.

Финансовый кризис и суды

Падение показателей завода подтверждают данные финансовой отчетности. Выручка предприятия стабильно снижается последние два года, а долговая нагрузка и количество судебных исков растут. Сейчас компания находится под угрозой банкротства — с заявлением в суд намерены обратиться сразу несколько кредиторов.

Показатель Значение Выручка (2024 г.) 17 млрд рублей Выручка (2025 г.) 16 млрд рублей Долги по налогам (на 01.06.2026) 101 млн рублей Текущие арбитражные дела 112 исков на 226 млн рублей

Помощь в трудоустройстве

Для тех, кто решил уволиться или уже потерял работу, власти региона предлагают поддержку через портал "Работа России". Там доступно 547 вакансий и программы бесплатного переобучения.

Жители Радужного могут обратиться в Центр занятости во Владимире по адресу: улица Белоконская, 6А, или позвонить в единый контакт-центр по телефону 8 (4922) 77-33-03.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов