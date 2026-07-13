Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура

Завод "Владимирский стандарт" в закрытом городе Радужный приостановил работу с 1 по 24 июля 2026 года. В правительстве Владимирской области заявляют, что массовых сокращений не будет, однако одновременно с этим предлагают сотрудникам переобучение или поиск новой работы через кадровый центр.
Ситуация на предприятии обострилась после сообщений о вынужденном простое персонала. Рабочим выплачивают две трети заработной платы. Прокуратура города Владимира совместно с трудовой инспекцией начала проверку, чтобы выяснить, соблюдаются ли права сотрудников при временной остановке производства.
Сотрудники завода описывают иную картину. По словам уволившихся рабочих, проблемы начались после смены собственника в августе 2024 года. Люди жалуются на резкий рост норм выработки: если раньше за единицу времени требовалось выпустить 45 батонов, то теперь — 70. Это привело к конфликтам и даже случаям, когда смены покидали цеха в знак протеста.
Помимо нагрузки, рабочих беспокоит быт и организация процесса. По их словам, на производстве стали регулярно заканчиваться специи, оболочка и сырье, а в санитарных узлах отсутствовала даже туалетная бумага. Также участились случаи возврата продукции заказчиками, из-за чего готовую колбасу отправляли в утиль.
Падение показателей завода подтверждают данные финансовой отчетности. Выручка предприятия стабильно снижается последние два года, а долговая нагрузка и количество судебных исков растут. Сейчас компания находится под угрозой банкротства — с заявлением в суд намерены обратиться сразу несколько кредиторов.
|Показатель
|Значение
|Выручка (2024 г.)
|17 млрд рублей
|Выручка (2025 г.)
|16 млрд рублей
|Долги по налогам (на 01.06.2026)
|101 млн рублей
|Текущие арбитражные дела
|112 исков на 226 млн рублей
Для тех, кто решил уволиться или уже потерял работу, власти региона предлагают поддержку через портал "Работа России". Там доступно 547 вакансий и программы бесплатного переобучения.
Жители Радужного могут обратиться в Центр занятости во Владимире по адресу: улица Белоконская, 6А, или позвонить в единый контакт-центр по телефону 8 (4922) 77-33-03.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.