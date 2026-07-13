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Оперативный штаб Курской области ограничил доступ на АЗС в зависимости от номеров авто

Россия » Центр » Курск

С 15 июля в Курской области вводят график заправки автомобилей. Теперь водители смогут посещать АЗС по определенным дням в зависимости от первой цифры государственного номера машины.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Решение принял региональный оперативный штаб. Поводом стали пять ударов по заправкам за последнюю неделю, в которых пострадали люди, в том числе дети. Власти вводят эти ограничения как временную меру безопасности, чтобы уменьшить скопление транспорта у колонок.

Порядок заправки выглядит так:

  • в нечетные дни — машины с номером, который начинается на 1, 3, 5, 7 или 9;
  • в четные дни — автомобили с номером, начинающимся на 2, 4, 6, 8 или 0.

Правило действует для всех транспортных средств, независимо от того, в каком регионе они зарегистрированы. Продажа топлива в канистрах по-прежнему ограничена.

Чтобы водители реже посещали станции, губернатор Александр Хинштейн договорился с крупными сетями АЗС увеличить лимит заливки в бак. Теперь минимум на одно авто могут залить 50 литров.

Зона действия Особенности режима
100-километровая зона от границы (22 АЗС) и крупные станции Курска У колонки стоит только один автомобиль. Остальные ждут на безопасном расстоянии у специальных знаков.

Власти предупреждают: если водители будут нарушать порядок очереди, работу заправки могут приостановить для всех посетителей.

"Это временная мера безопасности в связи с участившимися ударами по автозаправочным станциям", — сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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