Оперативный штаб Курской области ограничил доступ на АЗС в зависимости от номеров авто

С 15 июля в Курской области вводят график заправки автомобилей. Теперь водители смогут посещать АЗС по определенным дням в зависимости от первой цифры государственного номера машины.
Решение принял региональный оперативный штаб. Поводом стали пять ударов по заправкам за последнюю неделю, в которых пострадали люди, в том числе дети. Власти вводят эти ограничения как временную меру безопасности, чтобы уменьшить скопление транспорта у колонок.
Порядок заправки выглядит так:
Правило действует для всех транспортных средств, независимо от того, в каком регионе они зарегистрированы. Продажа топлива в канистрах по-прежнему ограничена.
Чтобы водители реже посещали станции, губернатор Александр Хинштейн договорился с крупными сетями АЗС увеличить лимит заливки в бак. Теперь минимум на одно авто могут залить 50 литров.
|Зона действия
|Особенности режима
|100-километровая зона от границы (22 АЗС) и крупные станции Курска
|У колонки стоит только один автомобиль. Остальные ждут на безопасном расстоянии у специальных знаков.
Власти предупреждают: если водители будут нарушать порядок очереди, работу заправки могут приостановить для всех посетителей.
"Это временная мера безопасности в связи с участившимися ударами по автозаправочным станциям", — сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.