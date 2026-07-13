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Стихия рвёт провода на Северо-Западе: энергетикам приходится творить чудеса

Россия » Северо-Запад

Энергетики восстановили 111 линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях. Повреждения возникли из-за штормовых ветров. Сейчас бригады работают круглосуточно, чтобы вернуть электричество во все населенные пункты.

Линии электропередач на фоне электростанции на закате
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Линии электропередач на фоне электростанции на закате

В Новгородской области починили 68 линий, в Псковской — 43. В некоторых случаях повреждения оказались настолько серьезными, что специалистам приходится фактически собирать ЛЭП заново.

Регион Количество восстановленных ЛЭП
Новгородская область 68
Псковская область 43

"Новгородский и Псковский филиалы "Россети Северо-Запад" действуют в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства", — отметили в региональном филиале.

В условиях штормового ветра работа электромонтажников осложняется тем, что доступ к опорам часто перекрывают поваленные деревья.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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