Стихия рвёт провода на Северо-Западе: энергетикам приходится творить чудеса

Энергетики восстановили 111 линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях. Повреждения возникли из-за штормовых ветров. Сейчас бригады работают круглосуточно, чтобы вернуть электричество во все населенные пункты.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Линии электропередач на фоне электростанции на закате

В Новгородской области починили 68 линий, в Псковской — 43. В некоторых случаях повреждения оказались настолько серьезными, что специалистам приходится фактически собирать ЛЭП заново.

Регион Количество восстановленных ЛЭП Новгородская область 68 Псковская область 43

"Новгородский и Псковский филиалы "Россети Северо-Запад" действуют в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства", — отметили в региональном филиале.

В условиях штормового ветра работа электромонтажников осложняется тем, что доступ к опорам часто перекрывают поваленные деревья.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.