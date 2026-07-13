Стихия рвёт провода на Северо-Западе: энергетикам приходится творить чудеса

Энергетики восстановили 111 линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях. Повреждения возникли из-за штормовых ветров. Сейчас бригады работают круглосуточно, чтобы вернуть электричество во все населенные пункты.
В Новгородской области починили 68 линий, в Псковской — 43. В некоторых случаях повреждения оказались настолько серьезными, что специалистам приходится фактически собирать ЛЭП заново.
|Регион
|Количество восстановленных ЛЭП
|Новгородская область
|68
|Псковская область
|43
"Новгородский и Псковский филиалы "Россети Северо-Запад" действуют в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства", — отметили в региональном филиале.
В условиях штормового ветра работа электромонтажников осложняется тем, что доступ к опорам часто перекрывают поваленные деревья.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.